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В Бишкеке благоустроят парк имени Кемаля Ататюрка

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- Айжан Мамбеталиева
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Вице-мэр столицы Олег Попиков совершил рабочее совещание в парк имени К. Ататюрка, где с городскими службами обсудил вопрос благоустройства.

Во время совещания вице-мэр дал ряд поручений. МП "Тазалык" необходимо отремонтировать скамейки и урны, привести в надлежащий вид объекты с фонтанами. МП "Бишкекзеленхоз" займется санитарной обрезкой деревьев, ремонтно-восстановительными работами, демонтажем и приведением в надлежащий вид конструкций по всей территории парка.

МП "Бишкексвет" в течение месяца восстановит наружное освещение, а МП "Бишкекасфальтсервис" проведёт ямочный ремонт, приведёт в надлежащий вид тротуары и памятник войнам-афганцам.

Октябрьскому акимиату поручено организовать конкурс на нанесение мурала на стене парка с северо-восточной стороны.


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URL: https://www.vb.kg/419150
Теги:
мэрия, парк, Бишкек
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