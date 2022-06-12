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Борис Джонсон направил поздравительную телеграмму Садыру Жапарову

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- Жан Алиев
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил президенту Садыру Жапарову поздравительное послание по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Великобританией

"За последние 30 лет Великобритания и Кыргызская Республика работали вместе для развития важного партнёрства, основанного на дружбе и понимании. Я очень рад, что сегодня это сотрудничество охватывает сферы безопасности и обороны, экономического развития и развития человеческого потенциала, торговли и культуры", - говорится в послании.


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URL: https://www.vb.kg/419160
Теги:
Великобритания, президент, Кыргызстан
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