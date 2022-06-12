Борис Джонсон направил поздравительную телеграмму Садыру Жапарову

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон направил президенту Садыру Жапарову поздравительное послание по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Кыргызстаном и Великобританией

"За последние 30 лет Великобритания и Кыргызская Республика работали вместе для развития важного партнёрства, основанного на дружбе и понимании. Я очень рад, что сегодня это сотрудничество охватывает сферы безопасности и обороны, экономического развития и развития человеческого потенциала, торговли и культуры", - говорится в послании.