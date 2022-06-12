Жээнбек Кулубаев принял государственного министра иностранных дел Индии

Состоялась встреча Министра иностранных дел КР Жээнбека Кулубаева с Государственным министром иностранных дел Республики Индия Минакши Лекхи

Министр поздравил госпожу Минакши Лекхи с Восьмой годовщиной плодотворной работы, правящей "Партии Бхаратия Джаната" в Индии, активным членом которой является госминистр.

Он также, отметив богатую и древнюю культуру Индии, приветствовал намерение индийской стороны открыть Институт йоги в Кыргызстане и поздравил гостью с наступающим Международным днем йоги, который ежегодно отмечается в мире 21 июня.

Жээнбек Кулубаев подчеркнул, что кыргызско-индийские отношения развиваются в дружественном и положительном русле, стороны активно взаимодействуют как в двустороннем, так и многостороннем форматах, реализовывают ряд совместных проектов. Он также отметил, что президент Садыр Жапаров и премьер-министр Индии Нарендра Моди в ноябре 2021 года встречались на полях конференции ООН по изменению климата в Глазго и договорились провести взаимные визиты на высшем уровне.

Глава внешнеполитического ведомства Кыргызстана приветствовал стремление Индии активизировать сотрудничества со странами Центральной Азии, в том числе в рамках Диалога "Индия – Центральная Азия".

Со своей стороны, государственный министр иностранных дел Индии Минакши Лекхи высоко оценила уровень двусторонних отношений и выразила готовность индийской стороны к реализации совместных проектов в Кыргызстане в различных сферах.

Особое внимание было уделено взаимному сотрудничеству в сфере инвестиций, медицины и туризма, а также реализации в КР проектов грантовой помощи, направленных на общественное развитие в торгово-экономических и научно-технических и культурно-гуманитарных сферах.

Стороны договорились продолжить курс на укрепление и развитие кыргызско-индийских отношений во всех сферах двустороннего сотрудничества, в том числе путем организации визитов на высшем и высоком уровнях.