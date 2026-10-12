Президент США Дональд Трамп заявила, что Киеву необходимо выбрать нового руководителя, способного пойти на переговоры и урегулировать конфликт.

Выступая перед журналистами, американский лидер высказал мнение, что Владимиру Зеленскому следовало своевременно заключить договорные соглашения, однако тот упустил эту возможность. В связи с этим глава Белого дома допустил, что украинской стороне пора провести переизбрание главы государства.

Поводом для резких высказываний стало продолжение атак со стороны Украины по объектам российской нефтепереработки. Трамп подчеркнул, что Вашингтон ранее призывал Киеву воздержаться от ударов по НПЗ, чтобы не провоцировать глобальный энергетический кризис, так как Россия остается крупнейшим экспортером дизельного топлива. По словам президента США, подобные действия создают проблемы для мирового рынка и американских аграриев.

Выпады в адрес украинского руководства прозвучали на фоне заключения соглашения между Вашингтоном и Москвой о возобновлении поставок российского дизеля на рынок США и других стран. Для проведения этих транзакций Минфин США временнo вывел данный вид топлива из-под действия санкций, оформив соответствующее разрешение до апреля 2027 года. В свою очередь, российские власти сняли действовавшие лимиты на экспорт.

Как сообщают источники издания Axios, решение США по "дизельной сделке" с РФ стало ответным шагом после того, как украинская сторона отклонила просьбы Белого дома прекратить налеты на нефтяную инфраструктуру. Предложенный Киевом взаимный отказ от атак на энергетические объекты в Вашингтоне посчитали неравноценным.