В Москве пройдет заседание Всемирного совета российских соотечественников

Представители координационного совета российских соотечественников Кыргызстана сообщили о том, что 16-17 июня в Москве состоится плановое 42-е заседание Всемирного координационного совета российских соотечественников (ВКС). В его работе примут участие члены Совета, представители Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, руководители федеральных органов власти и некоммерческих организаций Российской Федерации.

В ходе встречи участники обсудят вопросы реализации решений VII Всемирного конгресса соотечественников, взаимодействия с российским гражданским обществом по защите прав и законных интересов соотечественников, осуществления Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также подведут итоги торжественных мероприятий в честь 77-й годовщины Дня Победы в странах проживания соотечественников и подготовку к мероприятиям в память о дне начала Великой Отечественной войны.

Будет рассмотрен вопрос подготовки к проведению в Москве осенью сего года Всемирной тематической конференции зарубежных российских соотечественников.