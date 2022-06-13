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В Москве пройдет заседание Всемирного совета российских соотечественников

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- Светлана Лаптева
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Представители координационного совета российских соотечественников Кыргызстана сообщили о том, что 16-17 июня в Москве состоится плановое 42-е заседание Всемирного координационного совета российских соотечественников (ВКС). В его работе примут участие члены Совета, представители Правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом, руководители федеральных органов власти и некоммерческих организаций Российской Федерации.

В ходе встречи участники обсудят вопросы реализации решений VII Всемирного конгресса соотечественников, взаимодействия с российским гражданским обществом по защите прав и законных интересов соотечественников, осуществления Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, а также подведут итоги торжественных мероприятий в честь 77-й годовщины Дня Победы в странах проживания соотечественников и подготовку к мероприятиям в память о дне начала Великой Отечественной войны.

Будет рассмотрен вопрос подготовки к проведению в Москве осенью сего года Всемирной тематической конференции зарубежных российских соотечественников.


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URL: https://www.vb.kg/419162
Теги:
Россия, соотечественники
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