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Милиционеры Чуйской области приняли участие в футбольном турнире

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- Жан Алиев
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В городе Кант в спортивном комплексе "Абдыш-Ата" состоялся турнир по мини футбол среди сотрудников органов внутренних дел Чуйской области.

Основная цель данного мероприятия - поддержание здорового образа жизни сотрудников милиции, а также сплоченность коллектива.

В данном турнире в общей сложности приняли участие 12 команд из числа сотрудников милиции органов внутренних дел Чуйской области.

В начале игры с вступительной речью выступил начальник ГУВД Чуйской области полковник милиции Сапарбек Асаналиев, который пожелал участникам турнира крепкого здоровья и увлекательной игры.

По итогам проведенного мини турнира первое место получили команда ОВД Аламудунского района, второе место заняла команда отряда специальных операция ПСН МВД КР по Чуйской области, третье место заняла команда ОВД Московского района и четвертое место команда ОВД Ыссык-Атинского района.

В завершении победившим командам были вручены кубки, также медали и денежные вознаграждения.

Кроме того по окончанию игры были вручены дипломы по номинациям "Лучший игрок", "Лучший защитник", "Лучший вратарь", "Лучшему

нападающему".


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URL: https://www.vb.kg/419164
Теги:
спорт, футбол, Кыргызстан
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