Выступление сборной КР по футболу вызвало много вопросов

Сборная Кыргызстана по футболу в первом матче отборочного раунда Кубка Азии с большимтрудом выиграла у команды Сингапура со счетом 2:1. Победителей, как известно, не судят, но выступление нашей команды вызвало много вопросов и даже вселило в сердца болельщиков чувство тревоги.

А как готовились к матчу! По всем соткам бишкекчан прошел призыв поддержать сборную. Поле привели в идеальное состояние, спортивная арена имени Долена Омурзакова - разукрашена флагами и яркими рекламными растяжками. Даже помыли пластиковые сиденья. А на Старой площади более 700 горожан смотрели матч по мониторам.

Перед матчем на стадионе выступали артисты. Один из них без всякого музыкального оформления начал исполнять Гимн Кыргызской Республики, его сразу же подхватили десятки тысяч болельщиков.

Однако были в этой эйфории и грустные моменты. Зарубежные журналисты и специалисты футбола с ироничными улыбками оглядывали нашу "Маракану". Такого старого стадиона они, похоже, давно не видели.

Игра началась не в 20.00, как было обещано, а на час позже. Сотрудники Кыргызского футбольного союза по секрету сообщили корреспонденту "Вечернего Бишкека", что сдвиг по времени был сделан специально. "Уж очень наши болельщики не пунктуальны, всегда опаздывают, приходят во время матча. Этим обстоятельством очень недовольны зарубежные кураторы".

На стадион прибыл и президент Кыргызстана Садыр Жапаров. Из ложи для почетных гостей он приветствовал собравшихся болельщиков, спел со всеми гимн страны.

В медиазоне особой радости не ощущалось. Журналисты с обреченным видом сообщали друг другу, что три часа назад на этом же стадионе сборная Таджикистана разгромила команду Мьянмы со счетом 4:0. "Уж очень хорошо таджики играют, и нас они "вынесут" с турнира", - сокрушались всезнающие коллеги. Такие прогнозы настроение не поднимали.

Матч начался со взаимных атак. Сингапурцы, как говорил на пресс–конференции их тренер, японец Нишигайя Такаюки, сейчас находятся в отличной игровой физической форме и обязательно попадут в финальную часть розыгрыша Кубка Азии. Отчасти наставник был прав. Его подопечные и заботились о безопасности своих ворот, и проводили такие острые контратаки, что только мастерство голкипера Эржана Токотаева спасало от голов.

А у нашей команды игра не клеилась. Да, они уверенно перемещались на половину поля соперников, но давали друг другу неточные пасы, промахивались по воротам соперников.

В первом тайме был особо заметен наш правый полузащитник - игрок "Кайрата" Гульжигит Алыкулов. Он быстро, как молния, мчался по своему флангу к воротам сингапурцев, обыгрывал нескольких защитников, но вместо собственных ударов по воротам пасовал мяч партнерам в центр штрафной площадки гостей. Эти передачи далеко не всегда были точными, к тому же сингапурцы часто их перехватывали. Ничего созидательного не сделал в первом тайме и Алимордон Шукуров, выступающий в белорусском "Немане".

Но дело даже не в этом. Уж как–то очень предсказуемо действовали на поле наши футболисты. Они долго обрабатывали мяч для нанесения удара или паса, медленно соображали, как бы начать результативную атаку. Сингапурцы легко разгадывали замыслы хозяев поля. Такой "медленно мыслительный" футбол в нынешнее время неприемлем. Подопечные Нишигайя Такаюки действовали на поле совершенно по–другому: непредсказуемо, молниеносно. Еще бы немного, футбольная Фортуна обязательно отблагодарила бы их за высокотехничную игру.

И в начале второго тайма ситуация не изменилась. Хозяева поля продолжали свои кавалерийские атаки. К ним на помощь стал чаще приходить капитан нашей команды защитник Валерий Кичин, выступающий в красноярском "Енисее". В пылу атакующей страсти на 55–й минуте кыргызстанцы совершили грубую ошибку в обороне и пропустили форварда сборной Сингапура. Янг Сонг Уй как стрела влетел на вратарскую площадку нашей команды, обыграл Эржана Токотоева и забил гол.

Над стадионом повисла зловещая тишина. Болельщики даже свернули свои флаги, был слышен только командный призыв капитана Кичина: "Вперед, вперед!".

Главный тренер сборной Александр Крестинин наконец–то понял, что пришла пора решительных перемен. Он выпустил на поле играющего в одном из клубов Германии нападающего Виктора Майера. Это было верным решением, хотя и немного запоздалым.

Своей активностью Майер сильно напряг защитников сборной Сингапура. Для нейтрализации его действий они выделили дополнительные силы, не гнушались даже применять запрещенные приемы. У кого–то из соперников на 76–й минуте не выдержали нервы, и он сбил Виктора на своей штрафной площадке. Судья сразу же поставил мяч на 11–метровую отметку. Штрафной удар мастерски исполнил Валерий Кичин. Счет стал 1:1.

А через несколько минут отличился и сам Виктор Майер. Он сумел так метко послать мяч сквозь частокол ног защитников гостей, что их вратарь Хасан Абдуллах Суни даже не увидел полет кожаного снаряда. Это был победительный второй гол.

Есть такая традиция у наших болельщиков: после выхода со стадиона громко скандировать "Кыргызстан, Кыргызстан!" и размахивать флагами. На этот раз наши тиффози вели себя спокойно. Да, флагами размахивали, но помалкивали. Лишь три–четыре машины будили спящих уже бишкекчан звуками клаксонов. Очевидно, не такой игры ждали поклонники футбола от своих любимцев. Ведь им предстоят еще более серьезные сражения. 11 июня состоится матч со сборной Мьянмы, а 14–го назначен поединок со сборной Таджикистана. Кстати, в марте мы проиграли этой команде в розыгрыше Кубка Навруз. Да и статистика личных встреч этих сборных не в нашу пользу. Конечно, футбол и прекрасен острой, непредсказуемой борьбой. Вот только не стоит забывать, что в финальную часть розыгрыша Кубка Азии из нашей отборочной группы выйдет только одна команда.