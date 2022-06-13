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Не смотря на дождь, концерт "На языке музыки" в Караколе состоялся

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- Светлана Лаптева
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Выступлению сразу трех российских музыкальных коллективов не помешал дождь, который скорее добавил изюминку и красочности разноцветью зонтов в атмосферу тепла и радости общения со зрителями. Организаторы намеренно назначили концерт на вечер, чтобы уберечь каракольцев от палящего летнего солнца, но и непогода не распугала народ. Веселые мелодии заставляли людей пускаться в пляс, а лиричные - подпевать "всем зрительным залом под открытым небом" такую родную, знакомую с детства песню "Издалека долго, течет река Волга"...

Причем, почти все старались записать видео на телефон - оставить себе на память чарующее звучание уникальных голосов, всю атмосферу праздника, радость общения, эмоции. Сразу же рассылали файлики с песнями родным, а некоторые вели репортажики для своих семей в онлайн режиме.

Видно было, что каракольцы и гости административного центра Иссык-Кульской области были рады Хору Сретенского монастыря под руководством заслуженного артиста России Никона Жилы, народной артистке Надежды Скрыгиной в составе ансамбля "Россия" имени Людмилы Зыкиной, трио "Реликт" и скрипачке Ирине Павлихиной.

Исполняющий обязанности руководителя Русского дома в Бишкеке Альберт Зульхарнеев отметил, что они рады поздравить всех с Днем России на универсальном языке музыки:

– Выступление артистов организовано Министерством культуры России и Русским домом в Бишкеке при поддержке мэрии Каракола. В прошлом году проект "На языке музыки" с успехом прошел в Бишкеке. На этот раз мы в Караколе. Мы привезли самые лучшие коллективы, которым рукоплескали во всех странах мира, в самых больших концертных залах! Мы хотели, чтобы жители Каракола почувствовали себя столичными жителями культурной столицы, чтобы вдохновились искусством, и чтобы другие страны содружества захотели привезти к вам еще больше интересных артистов. Концерт был открытым для всех. И и это еще один наш вклад в дружбу между нашими народами и странами", - поделился своим мнением Альберт Зулхарнеев.

Напомним, что на совете глав СНГ было решено реализовать Межгосударственную программу "Культурные столицы Содружества" в Кыргызской Республике, объявив город Каракол Культурной столицей Содружества в 2022 году. Правительствам государств – участников СНГ предписывается оказать содействие в организации участия представителей своих государств в мероприятиях вышеуказанной Программы. А Совету по гуманитарному сотрудничеству, Межгосударственному фонду гуманитарного сотрудничества, Совету по культурному сотрудничеству государств – участников СНГ, другим заинтересованным органам отраслевого сотрудничества СНГ и Исполнительному комитету СНГ рассмотреть возможность поддержки проведения культурных мероприятий в городе Караколе в 2022 году.

Каракол - четвертый по величине город Кыргызстана, один из туристических центров республики. С 1889 по 1922 и с 1939 по 1992 годы он носил название Пржевальск - в честь исследователя Николая Пржевальского, который умер в этом городе во время подготовки очередной экспедиции и был похоронен на берегу озера Иссык-Куль. В Караколе действует посвященный российскому ученому мемориальный музей.

Межгосударственная программа "Культурные столицы Содружества" - один из ключевых проектов СНГ. Он был запущен в 2010 году и предполагает проведение культурных и гуманитарных мероприятий, чтобы раскрыть потенциал городов, привлекая внимание к их самобытности и наследию. В разные годы культурными столицами СНГ становились Гомель (Белоруссия), Ульяновск и Воронеж (РФ), Астана (как на тот момент называлась столица Казахстан), Гюмри (Армения), Габала (Азербайджан), Ош (Киргизия), Куляб (Таджикистан).


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URL: https://www.vb.kg/419177
Теги:
Каракол, музыка, Россия, Кыргызстан
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