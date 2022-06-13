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Урна как место для объявлений

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- Ольга Новгородцева
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Объявления бишкекчане где только не клеят! Мест, специально для этого предназначенных, явно не хватает. Бумажками с текстами, повествующими, кто что продает, покупает или сдает, кому что или кто требуется, кто какие услуги предлагает, залеплены столбы, деревья, стены зданий...

Недалеко от Ошского рынка объявления о купле-продаже стали клеить на мусорные урны.

Чем, интересно, руководствовались авторы лайфхака? Чтобы объявление сработало, его должно прочитать как можно больше людей. А много ли людей в Бишкеке, тем более в районе рынков, подходят к урнам, останавливаются около них, чтобы выбросить мусор (и заодно полюбопытствовать, что там напечатано на приклеенной сверху бумажке)?


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URL: https://www.vb.kg/419186
Теги:
Бишкек
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