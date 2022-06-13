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В Бишкеке ремонтируют здания троллейбусного управления

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- Айжан Мамбеталиева
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По поручению мэра Бишкека Эмилбека Абдыкадырова проводится капитальный ремонт всех зданий Бишкекского троллейбусного управления.

Как сообщает пресс-служба мэрии, сейчас проводится капитальный ремонт 5 подстанций, принадлежащих компании, "Депо 1" и "Депо 2". Ремонтные работы завершены на двух подстанциях.

Капитальный ремонт включает в себя внутреннюю и внешнюю отделку здания и проводится за счет ведомства.

Ремонтные работы начались 12 апреля.

Всего в составе Бишкекского троллейбусного управления 19 подстанций.


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URL: https://www.vb.kg/419189
Теги:
мэрия, Бишкек, общественный транспорт
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