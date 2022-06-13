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В столице демонтировали более 150 объектов рекламы

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- Айжан Мамбеталиева
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Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием продолжает наводить порядок в столице.

Инспекторами ежедневно ведется разъяснительная работа с владельцами незаконных рекламных объявлений и плакатов.

Инспекцией совместно со спецподразделением "Тазалык" демонтировано более 153 объектов рекламы: штендеры, баннеры, стелы по проспекту Чуй, улицам Московской, Гоголя и по П.Лумумбы. А по улице Тыныстанова демонтирован металлический шлагбаум.

Демонтированы 15 объектов облегченно типа: павильоны, охранные будки по улицам Алыкулова, Гоголя, Московской.

Работа в данном направлении продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/419192
Теги:
мэрия, Бишкек
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