В столице демонтировали более 150 объектов рекламы

Муниципальная инспекция по контролю за благоустройством и землепользованием продолжает наводить порядок в столице.

Инспекторами ежедневно ведется разъяснительная работа с владельцами незаконных рекламных объявлений и плакатов.

Инспекцией совместно со спецподразделением "Тазалык" демонтировано более 153 объектов рекламы: штендеры, баннеры, стелы по проспекту Чуй, улицам Московской, Гоголя и по П.Лумумбы. А по улице Тыныстанова демонтирован металлический шлагбаум.

Демонтированы 15 объектов облегченно типа: павильоны, охранные будки по улицам Алыкулова, Гоголя, Московской.

Работа в данном направлении продолжается.