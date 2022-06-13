С постамента памятника Михаилу Фрунзе выпала облицовочная плита

Журналисты vb.kg в качестве общественных контролеров периодически осматривают памятники, которые входят в перечень охраняемых объектов и представляют художественную ценность.

Мы уже писали о том, что памятник Михаилу Фрунзе еще в 2019 году был удостоин чести попасть в список на реставрацию. Об этом нам сообщили и в Минкульте и в отделе Главархетектуры, который занимается мониторингом, отслеживанием состояния памятников в Бишкеке.

И там же нам сообщили, что балансодержателем данного объекта, а это памятник, имеющий художественную ценность и внесенный в республиканский список охраняемых объектов - является КУМИ (управление муниципальной собственности), то есть деньги на ремонт должны выделить городские службы.

Но ситуация с тех пор ни на шаг не сдвинулась. И в чем тогда роль структур Минкульта и мэрии, которые призваны по закону нести "охранные функции"? Почему мы не видим открытых писем с требованием отреставрировать памятник?

А между тем, плиты, плохо закрепленные, слетают с постамента и как представляли опасность для детей и взрослых, которые постоянно гуляют у памятника, так эта опасность никуда не исчезла.

В крайнем случае необходимо оградить постамент красной лентой с табличкой : "Не подходить, плиты плохо закреплены - могут упасть!".