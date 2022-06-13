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В Кыргызстане СМИ призывают "метить" экстремистские организации

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- Светлана Лаптева
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Теперь в Кыргызстане СМИ и медиа обязаны маркировать в статьях упоминание экстремистских и террористических организаций, чья деятельность запрещена по закону.

На сайте media.kg размещено сообщение о том, что Комиссия по рассмотрению жалоб на СМИ утвердила изменения, внесенные на форуме "Медиа в Кыргызстане: шаги в будущее", прошедшего 23 марта текущего года.

Этический кодекс журналиста КР впервые были принят 8 декабря 2007 года для формирования этических и профессиональных стандартов журналистики в Кыргызстане, независимо от формы собственности и направленности медиа организаций. В том числе для повышения профессионального уровня журналиста, сохранения доверия и уважения к ним со стороны общества и государства.

В статью 15, касательно освещения профилактики экстремизма и терроризма в медиа-пространстве по инициативе Prevention Media внесены изменения и дополнения. В новом варианте кодекса журналистов призывают "во время подготовки материалов, посвящённых предупреждению экстремизма, анализу и обзору радикализма и терроризма обязан руководствоваться законодательством КР по противодействию экстремистской и террористической деятельности, в том числе нормами настоящего Кодекса".

Также в Этическом кодексе напоминают, что "экстремистские и террористические организации стремятся использовать СМИ в своих целях для изложения своей позиции и влияния на общественное мнение".

И рекомендуют журналистам и медиа "маркировать в материалах упоминание экстремистских и террористических организаций, чья деятельность в судебном порядке запрещена на территории Кыргызской Республики". К примеру так, "Деятельность (название организации) запрещена в Кыргызской Республике". Можно более детально написать с отсылкой к судебным органам.

До сегодняшнего дня журналисты и медиа упоминают эти организации без напоминания, что их деятельность запрещена в Кыргызстане. Отсутствие такой маркировки влияет на восприятие информации потребителем. На платформе Prevention Media можете ознакомиться со списками запрещенных организаций не только в Кыргызстане, но и в соседних странах.


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URL: https://www.vb.kg/419195
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