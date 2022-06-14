Есть ли в КР нормы, регулирующие использование аудио-видео фиксации судов?

Общественный фонд "Гражданская инициатива интернет политики" провел анализ законодательства Кыргызской Республики на предмет наличия норм, регулирующих использование аудио-видео фиксации судебных заседаний.

"Внедрение цифровых технологий в систему судопроизводства на сегодняшний день практически во всех странах рассматривается как фактор обеспечения доступности правосудия, повышения открытости судебной системы, упрощения процесса судопроизводства за счет перехода большей части коммуникаций в цифровую среду, снижение издержек. Открытость судопроизводства и доступность граждан к информации о профессиональной деятельности судей влияют на формирование доверия к суду и правосудию.

События, связанные с карантином и вынужденной самоизоляцией из-за пандемии COVID-19, подчеркнули значимость цифровой трансформации всей системы государственного управления в целом и судебной системы в частности, усилили запрос на цифровизацию судов, поставили актуальные вопросы адаптации судебной системы к новым условиям сложной эпидемиологической ситуации, выявили проблемы и "узкие" места, актуализировали ряд задач, требующих пристального внимания".

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