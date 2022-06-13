Предприниматели у Дома правительства протестуют против установки ККМ

В Бишкеке на митинг к Дому правительства вышли предприниматели – они протестуют против контрольно-кассовых машин.

Люди, пришедшие на акцию, требуют от властей страны отменить принятое ранее решение об обязательной установке ККМ.

В начале митинга на площади присутствовало несколько десятков человек: столичные предприниматели и жители других регионов республики. Потом появилась информация, что на Старую площадь кыргызской столицы должны еще прибыть люди. И вскоре число митингующих действительно увеличилось в разы.

Пока митинг проходит мирно. На месте находятся сотрудники правоохранительных органов.

Люди ждут, когда к ним выйдут представители кабмина и выслушают их требования, а именно - отменить обязательную установку ККМ.

В минувшую субботу, глава кабмина уже встретился с предпринимателями, которые работают на рынке "Дордой Food".