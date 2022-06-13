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Бишкек занял первое место в детской футбольной лиге Кыргызстана

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- Айжан Мамбеталиева
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Футбольная команда из Бишкека заняла первое место в Кубке КР по футболу среди юношеских команд до 14 лет.

Турнир прошёл на центральном стадионе города Каракол среди команд из 7 областей и столицы страны.

По результатам финала и матча за 3 место итоговое расположение команд следующее:

1 место – Бишкек;

2 место – Иссык-Куль,

3 место – Ош.

КУБОК U-14: ЛУЧШИЕ

Лучший бомбардир - Исаков Амантур (Бишкек)

Лучший вратарь - Акбаров Жавохирбек (Баткен)

Лучший защитник - Хамидуллаев Махаммадиор (Ош)

Лучший игрок - Муратбеков Айдар (Бишкек)

Лучший нападающий - Базаркулов Актан (Иссык-Куль)

Лучший полузащитник- Хе Иннан (Бишкек)

Лучший судья - Акыл к Жибек

Лучший тренер - Кошалиев Ахматжан (Бишкек).


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URL: https://www.vb.kg/419201
Теги:
дети, спорт, школа, Бишкек, мэрия
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