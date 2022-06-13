Бишкек занял первое место в детской футбольной лиге Кыргызстана

Футбольная команда из Бишкека заняла первое место в Кубке КР по футболу среди юношеских команд до 14 лет.
Турнир прошёл на центральном стадионе города Каракол среди команд из 7 областей и столицы страны.
По результатам финала и матча за 3 место итоговое расположение команд следующее:
1 место – Бишкек;
2 место – Иссык-Куль,
3 место – Ош.
КУБОК U-14: ЛУЧШИЕ
Лучший бомбардир - Исаков Амантур (Бишкек)
Лучший вратарь - Акбаров Жавохирбек (Баткен)
Лучший защитник - Хамидуллаев Махаммадиор (Ош)
Лучший игрок - Муратбеков Айдар (Бишкек)
Лучший нападающий - Базаркулов Актан (Иссык-Куль)
Лучший полузащитник- Хе Иннан (Бишкек)
Лучший судья - Акыл к Жибек
Лучший тренер - Кошалиев Ахматжан (Бишкек).