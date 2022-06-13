Глава госкомиссии по делам религии принял епископа Савватия Бронницкого

Сегодня директор государственной комиссии по делам религий Тойгонбай Абдыкаров встретился с новоназначенным епископа Бишкекского и Кыргызстанского Савватия Бронницкого. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По ее данным, в ходе встречи Тойгонбай Абдыкаров подчеркнул важную роль проводимой государственной политики в религиозной сфере. Также рассказал о дальнейших планах и мероприятиях которое проводится в скором времени с участием членов Межконфессионального совета Кыргызстана, где Русская Православная Церковь принимает активное участие.

В свою очередь, Епископ Савватий отметил оказываемую поддержку со стороны государства, в частности Государственной комиссии по делам религий КР, в развитии и укреплении межконфессионального диалога.

Также, стороны отметили, о необходимости укрепления взаимоотношения государства с религиозными организациями, подчеркивая о важности наличия стабильности в государстве.