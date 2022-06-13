Бишкекские спортсмены заняли призовые места в велогонке в Казахстане

В Таразе прошла республиканская велогонка ХСС (шорт-трек) по маунтинбайку, посвященная памяти капитана полиции Газиза Байтасова, среди мужчин, женщин, юниоров.

Нашу страну представляли 7 велосипедистов специализированной детско-юношеской школы по бильярду и велоспорту.

По итогам велогонки 2 место заняла Шереметова Елизавета, 3 место – Чалова Алимина.

Велогонка проводилась в целях пропаганды физической культуры и спорта, как важного фактора формирования здорового образа жизни. Также популяризации велосипедного спорта среди широких слоев населения и выявления сильнейших спортсменов-любителей по велосипедному спорту.

Организаторами выступили Комитет по делам спорта и физической культуры Министерство культуры и спорта Республики Казахстан, Дирекция спорта ОО "Национальный Олимпийский комитет Республики Казахстан", РОО "Казахстанская федерация велосипедного спорта".