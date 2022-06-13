Семья Алмазбека Атамбаева заявила об ухудшении его здоровья

Семья Алмазбека Атамбаева заявляет о том, что состояние здоровья бывшего президента ухудшилось.

"К сожалению, как и ожидалось, почти три года в заключении резко ухудшили здоровье Атамбаева. Это показывает сравнительный анализ данных до и после его ареста. Так, если на КТ 2018 года сердце и артерии чистые, то теперь КТ выявил коронарную болезнь сердца, стенокардию и атеросклероз аорты и коронарных сосудов со стенозом", - говорится в заявлении.

Как отмечают родственники Атамбаева, после 23 марта у него значительно усилились боли в спине, а результаты МРТ доказывают, что поврежден повредили позвоночник.

@В связи с диагнозом пищевод Баррета и состоянием больного рекомендовано проведение эндоскопии сверхвысокого разрешения и при необходимости повторная аргонно-плазменная абляция пищевода. Обе эти операции, к сожалению, невозможно провести в нашей стране. Да и рекомендованные в связи с болями в позвоночнике так называемые аптечные наркотики - прегабалин и лирика могут только временно снять болевой синдром и вызывают привыкание. Надо искать другие методы лечения", - пишут родные Алмазбека Атамбаева.

Авторы обращения заявляют, что намерены добиваться, чтобы Алмазбек Атамбаев прошел весь курс лечения, все необходимые процедуры и операции.