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С начала года в Оше трудоустроены более тысячи безработных

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- Айжан Мамбеталиева
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Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев провел рабочую встречу с сотрудниками Ошского городского управления труда, социального обеспечения и миграции.

Министру рассказали о работе Центра профориентации, в котором безработной молодежи и школьникам помогают в выборе профессии.

Перед сотрудниками были поставлены задачи по активизации реализации активных мер в целях обеспечения занятости населения, проведения широкой информационно-консультационной работы по вопросам миграции и трудоустройства граждан за рубежом.

На встрече было сказано, что за 5 месяцев 2022 года сотрудниками городского управления трудоустроены 251 безработный в швейные, кондитерские, коммунальные и другие предприятия.

Еще 112 человек были направлены на обучение профессиям, востребованным на рынке труда, 830 безработных привлечены к оплачиваемым общественным работам.


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URL: https://www.vb.kg/419206
Теги:
Ош, Ошская область, Министерство труда и соцразвития
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