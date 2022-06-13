С начала года в Оше трудоустроены более тысячи безработных

Министр труда, социального обеспечения и миграции Кудайберген Базарбаев провел рабочую встречу с сотрудниками Ошского городского управления труда, социального обеспечения и миграции.

Министру рассказали о работе Центра профориентации, в котором безработной молодежи и школьникам помогают в выборе профессии.

Перед сотрудниками были поставлены задачи по активизации реализации активных мер в целях обеспечения занятости населения, проведения широкой информационно-консультационной работы по вопросам миграции и трудоустройства граждан за рубежом.

На встрече было сказано, что за 5 месяцев 2022 года сотрудниками городского управления трудоустроены 251 безработный в швейные, кондитерские, коммунальные и другие предприятия.

Еще 112 человек были направлены на обучение профессиям, востребованным на рынке труда, 830 безработных привлечены к оплачиваемым общественным работам.