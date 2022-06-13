Тилек Усупов: Организовывают и проплачивают митинги против ККМ "теневики"

Организаторами митингов в Бишкеке против контрольно-кассовых машин являются не сами простые предприниматели, а скорее всего те бизнесмены, которым есть что скрывать от налоговой службы. Президент ведь ранее объяснял, что если выручка торговца не доходит до 8 миллионов сомов, то он ничего не будет платить: ни патент, ни налог. Таким мнением с редакцией vb.kg поделился общественный деятель и глава ОФ "Тилекмат Аке" Тилек Усупов.

По его словам, истинным организаторам митингов не выгодно введение ККМ.

"Ведь тогда им нужно будет показать свой реальный доход, который будет соответственно обложен налогом. Во-первых, они уже привыкли к огромной прибыли, во-вторых, многие из них находятся у власти, как в парламенте, так и в Белом доме. Поэтому они находят нужных людей, проплачивают им митинги, чтобы любой ценой создать протестное настроение", - сказал Усупов.

В тоже время общественный деятель убежден, что введение ККМ требует больше времени.

"Конечно я двумя руками за то, чтобы все налоги честно и открыто платились. Это выгодно всем нам, но сегодняшние реалии таковы, что такие нововведения требует определенного времени. Для начала нужно сделать акцент на воспитании налоговой культуры. Давайте вначале научим людей добросовестно платить существующие налоги без всякой серой экономики. Тогда и новые налоги люди будут воспринимать с пониманием. Неужели вы все забыли причину революции 2010 года", - добавил он.

Напомним, ранее президент КР Садыр Жапаров на встрече с предпринимателями пояснил, что что предприниматели с невысоким товарооборотом смогут работать через мобильное приложение в своем смартфоне. ККМ обязателен будет для крупных торговых центров. Малый бизнес с оборотом до 8 миллионов сомов освобождается от налогов, необходимо только применять ККМ.

"Если ваша выручка не доходит до 8 миллионов сомов, то вы ничего не платите: ни патент, ни налог. В случае, если доход превысит и дойдет до 30 миллионов сомов, то рассматриваем разные варианты ставок в зависимости от специфики деятельности. В настоящее время рабочая группа рассматривает индивидуальные условия введения контрольно-кассовых машин для представителей малого и среднего бизнеса", - сказал президент.