Понедельник благоприятствует старту новых дел. Гороскоп с 13 по 19 июня

В понедельник Луна ещё растёт, и первый день недели благоприятствует старту новых дел. Этот тот случай когда на понедельник можно планировать преобразования в своей жизни. Всё что раньше собирались начать делать с понедельника, попробуйте претворить в жизнь. Шансы н успех велики.

Овен – принимая своевременные решения на работе и в финансах, вы запустите преобразования, которые уже давно назрели. Этот шаг вам может дастся непросто, но эффект от изменений его оправдает. В дружеском и деловом общении придерживайтесь общества проверенных временем людей. С ними вы и осуществите перспективные проекты и хорошо отдохнёте. Новые знакомые ищут выгоду в общении с вами, придерживаясь корыстных интересов.

Телец - пересмотрев свои планы на ближайшее время и лето, вы избавитесь от лишних хлопот и выберите цели, которые действительно того стоят. Хорошие возможности открываются перед вами в карьере. Давние знакомые могут сделать дельное предложение, которое пополнит казну. Удастся и решить вопросы с документами. За лёгкими деньгами не гонитесь. Предложения новоявленных знакомых заманчивы, но полны скрытых опасностей.

Близнецы - поразмышляв на досуге, вы поймёте в чём заключались ошибки и, благодаря новым идеям, вы справитесь с затруднениями. Удастся навести порядок в финансовых делах. Приятные новости могут быть получены издалека, что несомненно обрадует. Вероятны поездки. А в документах возможны ошибки, поэтому не поленитесь и тщательно всё проверьте. Руководство склонно давать несбыточные обещания, не теряйте головы и будьте объективны.

Рак – услышав точку зрения сослуживцев и друзей, вы перестанете с ними спорить и подключитесь к предложенным проектам или досугу. Сбивать столку могут известия издалека и различные слухи. прежде чем принимать окончательное решение, поговорить с проверенными временем людьми. Они развеют тревоги, предотвратив своими советами, а возможно и критикой негативный сценарий развития событий. Дальние поездки могут оказаться пустой тратой времени.

Лев – несущественные, на первый взгляд изменения на работе, могут принести значимый эффект в долгосрочной перспективе. Разговор с руководством многое прояснит, а возможно и станет толчком к карьерному росту. Остерегайтесь финансовых авантюр, в которые вас попытаются втянуть словоохотливые, но малознакомые собеседники. Лёгкие деньги могут так и остаться мечтой, а финансовые растраты станут суровой действительностью. При планировании летнего отдыха прислушайтесь к домочадцам.

Дева – корректировка планов на лето, как деловых встреч, так и досуга, поможет выбрать наиболее подходящие маршруты для путешествий, оптимальное сотрудничество и перспективное направление в обучении. В общение с руководством и влиятельными людьми могут вклиниваться различные люди, сеющие сомнения и вражду. Отдалитесь от слухов и интриг, придерживаясь намеченной работой и оперируя фактами. Ваше трудолюбие получить высокую оценку.

Весы – преобразования в доме или собственном бизнесе не займут много времени, но окажутся своевременными. Вы с пользой потратите деньги, предотвратив некоторые сложности в будущем. Чересчур работой и рабочими поездками себя не переутомляйте. Увлёкшись делами, вы можете потерять время впустую, упустив возможность побывать на увлекательных мероприятиях, которые будут проходить на летних площадках или лишив себя возможности летнего развлекательного вояж.

Скорпион – в последний момент планы могут измениться, что пойдёт на пользу учёбе, поездкам и деловому сотрудничеству. Лишь финансы доверять малознакомым людям и их предложениям не спешите. Став заложником яркой рекламы, вы можете спустить деньги на инвестиции, которые не принесут пользы или покупки и развлечения, которые разочаруют своего дороговизной. Придерживайтесь своих планов и советуйтесь с домочадцами. В этом случае вы потратите деньги с умом . Возможны удачные сделки с недвижимостью.

Стрелец – завершив преобразования в доме и получив оплату, разберитесь в доме. Возможно вам говорят не всё и возникшие тайны вскоре могут оказаться проблемой. Потрудившись узнать больше информации из различных источников, вы предотвратите проблемы дома, да и на работе. Возможны поездки и встречи с давними знакомыми. Удастся выбраться на природу, осуществив давние планы.

Козерог – возникшие в начале идеи, будут в корне отличаться от предыдущих планов, но вовремя принимая решение, вы достигнете желанных целей гораздо быстрее. Несмотря на разгар лета, расслабляться вам ещё рановато. Работы прибавится и вы пополните казну. Поддавшись на искусительные предложения и отправившись в развлекательные поездки, вы толком и не отдохнёте и вместо доходов можете получить расходы.

Водолей – положитесь на свою интуицию и смело принимайте решения. Возможно вы удивите своей настойчивостью и решимостью, но зато вы настоите на перспективных и выгодных условиях сотрудничества, выберите наиболее подходящий вариант летнего отдыха. Полагаясь на мнения людей из вашего окружения, а также н рекомендации и уговоры, вы переплатите за развлечения, также просчитаетесь во время сделок или покупок.

Рыбы – начало недели выдастся активным, ввиду незапланированных встреч и поездок, а дальнейший ритм жизни станет более размеренным. Посвятите время отдыху, размышляя на досуге о будущих шагах в карьере и развитии личных отношениях. Удастся существенно поправить здоровье. Отвлекать и сбивать с толку могут споры с домочадцами. Пока ваши идеи многим непонятны, а потому их примутся критиковать, навязывая свои решения вопросов.

Астролог Андрей Рязанцев