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На время отменить ККМ пообещал протестующим Акылбек Жапаров

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- Алина Мамаева
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"Все, кто продает алкогольную и табачную продукцию, а также лекарства в обязательном порядке должны применять ККМ", - заявил глава кабмина Акылбек Жапаров перед митингующими против применения ККМ. Соответствующее видео разместил "Тазабек".

Жапаров сказал, что также применять ККМ должны и поставщики и реализаторы ГСМ и золота.

"Но тех, кто работает с продуктами, продает муку и сахар, мы можем освободить от применения ККМ. Маленькие магазины мы можем освободить. Пусть ко мне зайдут 10 человек от вас. Мы пока останавливаем применение ККМ и штрафов", - сказал он.

Глава кабмина сказал, что десяток магазинов он сам лично обойдет и посмотрит, как они работают.


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URL: https://www.vb.kg/419217
Теги:
Акылбек Жапаров, налоги, Кыргызстан, налоги в Кыргызстане, кабмин
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