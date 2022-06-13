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В Сирии обнаружили древнейшие мусульманские захоронения

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- Канат Кожоев
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Палеогенетики обнаружили в окрестностях кургана Телль-Карасса на юге Сирии древнее мусульманское захоронение c останками представителей Аравийского полуострова времен Дамасского халифата. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Шведского исследовательского совета (SRC), пишет ТАСС.

Сирия и другие регионы Ближнего Востока стали частью Арабского халифата во времена правления первых халифов - сподвижников пророка Мухаммеда. В середине VII века они стали центром Дамасского халифата, первого крупного мусульманского государства в истории человечества. Его появление ассоциируется с формированием основ исламской культуры, законотворчества, финансов и других ключевых элементов цивилизации.

Исследователи случайно обнаружили захоронения, изучая останки древних людей, найденных в окрестностях кургана Телль-Карасса на юге Сирии. Как объясняют археологи, на территории этого памятника культуры находится одна из самых древних стоянок, относящихся к натуфийской культуре (XIII-X тыс. до н. э.). Она привлекает внимание ученых тем, что ее представители еще не перешли полностью к земледелию, но при этом вели оседлый образ жизни и умели обрабатывать и возделывать злаки.

Примерно десять лет назад исследователи обнаружили на одном из склонов кургана Телль-Карасса массовое захоронение. Там были погребены тела 14 взрослых мужчин и женщин. Чтобы изучить происхождение этого народа, палеогенетики извлекли обрывки ДНК из костей всех древних жителей Сирии и измерили их возраст при помощи радиоуглеродного анализа.

В результате оказалось, что кости из кургана Телль-Карасса были значительно моложе, чем предполагали ученые. Они были захоронены в конце VII или в начале VIII века, во времена становления Дамасского халифата. Более того, анализ геномов двух индивидов, чья ДНК сохранилась достаточно хорошо, указал на то, что они не были местными жителями и представителями натуфийской культуры, а выходцами с Аравийского полуострова.

"Изначально мы думали, что изучаем останки первых фермеров Ближнего Востока. Когда мы извлекли и изучили ДНК из костей двух усопших древних людей, мы неожиданно обнаружили, что эти могилы относились к гораздо более поздней исторической эпохе - времени правления первых халифов из династии Омейядов", - заявила научный сотрудник Бургосского университета (Испания) Кристина Вальдиосера, чьи слова приводит пресс-служба SRC.


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URL: https://www.vb.kg/419219
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