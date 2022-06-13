Сотрудники Ленинского УВД предупредили жителей города о карманных кражах

Управление внутренних дел Ленинского района Бишкека в целях профилактики и предупреждения имущественных преступлений связанных с кражами, сделали предупредительно-пояснительные обращения к жителям и гостям столицы, которые были размещены на территории Ошского рынка, улицах и подъездах многоэтажных домов, в маршрутных такси и в других местах на территории Ленинского района. Об этом сообщает пресс-служба районного управления внутренних дел.

Помимо этого, сотрудниками милиции были проведены разъяснительно-профилактические беседы с торговцами и посетителями Ошского рынка, местными жителями и гостями столицы. В конце проводимого мероприятия, торговцы и посетители рынка выразили теплые слова благодарности, местные жители положительно восприняли данную инициативу с предупредительными обращениями и пожелали, чтобы городские милиционеры продолжали свою работу в таком же позитивном направлении.

В случае угрозы вашей безопасности и если вы заметили подозрительных незнакомых лиц возле вашего дома, в подъездах или на рынке, сразу обращайтесь в ближайшее отделение милиции либо вызовите милицию по следующим телефонным номерам: 0(312) 352-605, 0(502) 102- 149, 0(555) 102- 149, 0(778) 048- 248 и 102.