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Житель Сокулукского района написал благодарственное письмо милиционерам

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- Айжан Мамбеталиева
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В органы внутренних дел Сокулукского района с благодарственным письмом обратился местный житель села Военно-Антоновка К.У., который поблагодарил участкового уполномоченного милиции ОВД Сокулукского района старящего лейтенанта милиции Ахматова А.

По словам автора письма, участковый, в ходе предпринятых неотложных мероприятий 2 июня нашел и вернул

хозяину коров, которые при неустановленных обстоятельствах пропали еще в мае.

Мужчина и его семья от всей души поблагодарят сотрудника милиции за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей.


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URL: https://www.vb.kg/419227
Теги:
ГУВД, МВД, Сокулукский район, милиция
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