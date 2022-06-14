Житель Сокулукского района написал благодарственное письмо милиционерам

В органы внутренних дел Сокулукского района с благодарственным письмом обратился местный житель села Военно-Антоновка К.У., который поблагодарил участкового уполномоченного милиции ОВД Сокулукского района старящего лейтенанта милиции Ахматова А.

По словам автора письма, участковый, в ходе предпринятых неотложных мероприятий 2 июня нашел и вернул

хозяину коров, которые при неустановленных обстоятельствах пропали еще в мае.

Мужчина и его семья от всей души поблагодарят сотрудника милиции за добросовестное выполнение своих служебных обязанностей.