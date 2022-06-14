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Путин уволил Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества

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Наталья Поклонская освобождена от должности заместителя руководителя Россотрудничества, соответствующий указ, подписанный президентом Владимиром Путиным, размещен на портале правовой информации. Она проработала в должности чуть больше четырех месяцев. Об этом сообщает РБК.

Поклонская в своем Telegram-канале пояснила, что переходит на другую работу. "Я благодарна нашему президенту за поддержку и доверие", - добавила она. На момент выхода заметки других указов, касающихся Поклонской, опубликовано не было.

Она была назначена замглавы Россотрудничества в начале февраля. В этой должности занималась защитой прав соотечественников и управлением в сфере культуры.

Отношение к операции России на Украине

После начала российской операции на Украине Поклонская не выступила с ее безусловной поддержкой, однако и критики российских властей не допускала. Через месяц после начала операции она заявила, что сейчас "не может разобраться в том, что происходит", но знает, что старого мира уже нет, как пока и нового. "Мы все стоим на распутье. Пожалуйста, давайте сделаем выбор в сторону мира", - писала она в Telegram на русском и украинском языках.

Кроме того, она заявляла, что буква Z, которая является неофициальным символом спецоперации, олицетворяет "трагедию и горе как для России, так и для Украины", так как гибнут и российские и украинские граждане. "Это - беда. Ведь Министерство обороны говорит: столько погибло, столько раненых. Разве это радость? Нет", - утверждала Поклонская.

С ней не согласился глава Россотрудничества Евгений Примаков, который заявил, что интересы агентства и государства должны быть приоритетными. При этом он пообещал сделать положенные по нормативной базе выводы относительно заявлений его подчиненной.

Также Поклонская считала, что матерей России и Украины объединяет общее горе, имея в виду гибель военнослужащих с обеих сторон и попадание в плен. "Речь идет о милосердии, ценности человеческой жизни. Прошу поддержать этих молодых девушек, матерей, детей, умоляющих вернуть их мужей, сынов и отцов, или хотя бы сообщить информацию, что с ними", - говорила она.


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URL: https://www.vb.kg/419228
Теги:
Россия
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