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Возле колонии №3 предотвращен переброс. Нарушителю закона всего 18 лет

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- Айжан Мамбеталиева
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Пресс-служба ГСИН сообщает, что 12 июня, примерно в 4 часа утра, возле охраняемого ограждения учреждения №3 в селе Новопокровка был задержан 18-летний С.Ж.М.

Житель одного из сел Аламудунского района Чуйской области пытался перебросить на территорию колонии запрещенные предметы. При досмотре у него обнаружили сверток, обернутый в полиэтилен, в котором находилось зеленое вещество с характерным запахом, присущим наркотикам.

Сам задержанный и материалы по данному происшествию переданы для дальнейшего расследования в Ысык-Атинский РОВД.


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URL: https://www.vb.kg/419230
Теги:
Аламудунский район, Ысык-Атинский район, ГСИН
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