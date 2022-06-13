Возле колонии №3 предотвращен переброс. Нарушителю закона всего 18 лет

Пресс-служба ГСИН сообщает, что 12 июня, примерно в 4 часа утра, возле охраняемого ограждения учреждения №3 в селе Новопокровка был задержан 18-летний С.Ж.М.

Житель одного из сел Аламудунского района Чуйской области пытался перебросить на территорию колонии запрещенные предметы. При досмотре у него обнаружили сверток, обернутый в полиэтилен, в котором находилось зеленое вещество с характерным запахом, присущим наркотикам.

Сам задержанный и материалы по данному происшествию переданы для дальнейшего расследования в Ысык-Атинский РОВД.