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Депутаты хотят ограничить использование полиэтиленовых пакетов

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- Алина Мамаева
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Комитет по аграрной политике, водным ресурсам, экологии и региональному развитию Жогорку Кенеша одобрил законопроекты "Об ограничении оборота пакетов из полимерной пленки на территории Кыргызстана" и "О внесении изменений в Кодекс о правонарушениях" в первом чтении.

Депутат Марлен Маматалиев отметил, что проекты законов разработаны в целях сокращения вредного воздействия полимерных материалов на здоровье и окружающую среду в Кыргызстане путем установления ограничительных мер, направленных на введение прямого запрета на ввоз, производство и реализацию одноразовых упаковочных пакетов из полимерных материалов.

"Мусорные свалки в республике занимают более 600 гектаров земли, 506 из них относятся к категории земель сельскохозяйственного назначения. Четверть всего объема отходов приходится на долю пластикового мусора", - сказал депутат.

По словам депутата, учитывая непоправимость вреда пластикового мусора на окружающую среду, необходимо создать барьеры для бесконтрольного оборота потенциально опасных одноразовых пластиковых пакетов.


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URL: https://www.vb.kg/419233
Теги:
экология, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, Депутат
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