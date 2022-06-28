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Кыргызстанцы жалуются на Центр общеврачебной практики в Беловодском

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- Асия Канаева
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Читатели vb.kg жалуются на Центр общеврачебной практики Московского района Чуйской области. В данном медицинском учреждении, расположенном в селе Беловодском, отсутствует нумерация кабинетов. Больные вынуждены долго ходить по коридорам, заглядывать в разные кабинеты и выяснять, где принимает нужный им врач.

"Вчера посетила Центр общеврачебной практики. Заметила, что кабинеты тут без нумерации. Человека направляют в кабинет № 3 или кабинет № 4. И ты ходишь по коридору и гадаешь, где же этот кабинет находится. Тут же встречаешь людей, которые уже у тебя спрашивают: "Я вы не знаете, где кабинет № 4?", - рассказала читательница Асыла.

Люди недоумевают. Неужели так сложно сделать нумерацию? Можно ведь просто набрать на компьютере несколько номеров, распечатать на бумаге и прикрепить на двери кабинетов!


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URL: https://www.vb.kg/419235
Теги:
Чуйская область, медицина
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