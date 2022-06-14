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В Бишкеке обсуждают экономическое сотрудничество между КР и РФ

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- Светлана Лаптева
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На деловой миссии российских компаний в Кыргызской Республике обсудили перспективы развития и приоритеты торгово-экономического сотрудничества между Россией и Кыргызстаном.

Советник министра экономического развития РФ Илья Федоров отметил, что товарооборот между Кыргызстаном и Россией увеличился в два раза, достигнув рекордных показателей.

"Мы видим интерес российского бизнеса к Кыргызстану не только как к стране для поставки готовых товаров и решений, но и как к месту для размещения производства. Пример – компания "КамАЗ", которая реализует здесь проект по открытию производства автобусов", - сказал Илья Федоров.

Основные направления инвестиционного сотрудничества между Кыргызстаном и Россией – это агропромышленный сектор, зеленая экономика, цифровизация, энергетика и строительство инфраструктуры. По словам заместителя министра экономики и коммерции КР Каната Абдрахманова, уже сейчас идет серьезная работа с российскими партнерами по обсуждению взаимных проектов.

"Есть интересные соглашения по энергетическому блоку, готовится соглашение по инвестированию в нефтегазовую отрасль Кыргызстана. Мы надеемся, что в ближайшее время сможем перейти к более серьезным и предметным переговорам", - сказал Канат Абдрахманов.

Он также добавил, что Россия занимает первое место в списке торговых партнеров Кыргызстана, однако в части инвестиций – лишь третье.

Ускорить сотрудничество между представителями бизнеса двух стран могут новые финансовые условия и возможности, которые предлагают как Кыргызско-Российский Фонд Развития (РКФР), так и Российский экспортный центр.

Например, РКФР в этом году намерен увеличить проектный портфель, на этот год для реализации новых проектов запланировано выделение $90 млн. Также Фонд планирует начать работу на рынке корпоративных облигаций.

Кроме того, расширено сотрудничество между РКФР и Российским экспортным центром для того, чтобы обезопасить предпринимателей от недобросовестного ведения бизнеса.


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URL: https://www.vb.kg/419241
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