Вклад Гапара Айтиева в развитие кыргызской живописи остается бесценным

28 сентября 2022 года исполняется 110 лет со дня рождения Гапара Айтиева, первого кыргызского художника, одного из основоположников кыргызского национального профессионального искусства, народного художника СССР.

Именно ему – выдающемуся сыну кыргызского народа, судьбой было предначертано стать одним из первых национальных живописцев Кыргызстана.

Родился будущий художник 28 сентября 1912 года в селении 1-й Тулейкен Тулейкенского района (ныне - Кара-Суйского района) Ошской области. Окончив обучение в Киргизском педагогическом техникуме в г. Фрунзе, он два года посвящает преподавательской деятельности в Джалал-Абаде. Но творчество и заветная мечта не отпускает Гапара и снова приводит во Фрунзе, где происходит судьбоносная встреча с С. Чуйковым, которая во многом стала решающей для дальнейшего творческого и жизненного его пути.

Свое художественное образование Гапар Айтиев начал в конце 1920-х годов в небольшой художественной студии Образцова во Фрунзе. Именно здесь он убеждается в правильности выбора своего пути, получает первые уроки и увлекается работой с натуры. Через несколько лет молодой художник продолжает свое обучение в Московском художественном училище памяти 1905 года, где его учителем был известный мастер пейзажа Н. Крымов, который заложил в простом сельском парне, необходимость постоянной работы на планэре.

Период 1930-х годов ознаменуется окончанием периода обучения, зарождения ряда основных тематических линий его творчества. В своих картинах Гапар Айтиев показывает жизнь простого народа, его горести и радости, тяжелый труд, о котором знал не понаслышке. Такое настроение находит отражение в полотнах "Отдых колхозников" и "Физкультурники".

В 1934 году в Кыргызстане при активной поддержке С. Чуйкова был создан Союз художников. На первой в истории страны художественной выставке были выставлены произведения первого профессионального художника-кыргыза – Гапара Айтиева. Это событие стало по истине историческим моментом в жизни художника.

Уже спустя некоторое время, выступая с докладом на IV съезде художников, Айтиев отметил большую и значимую роль С. Чуйкова в становлении и развитии профессионального изобразительного искусства в Кыргызстане. Благодарный судьбе за такую счастливую встречу, Гапара Айтиев будет всю жизнь чтить и уважать С. Чуйкова, называя "нашим - кыргызским художником".

Многие работы Гапара Айтиева были высоко оценены на первой декаде кыргызского искусства в Москве и вошли в число лучших полотен национальной живописи, среди них портреты поэта Осмонова (1940) и художника С. Акылбекова (1937).

Помимо рисования Г. Айтиев занимался оформлением спектаклей. Являясь художником-постановщиком Киргизского музыкально-драматического театра, он создавал декорации к спектаклям "Алтын-кыз" ("Золотая девушка") В. Власова, В. Фере и А. Малдыбаева (1939), "Токтогул" А. М. Верника (1940) и других.

Трагический, полный боли след в душе и творчестве Г. Айтиева оставила Великая Отечественная война. Являясь участником войны, воевав в Сталинградской битве, воочию видя ее ужасы и боль, Г. Айтиев не мог не отразить все это в своих произведениях. Все эмоции и чувства, испытанные им в этот период находило отражение в таких картинах как "Письмо с фронта" (1943), "Сбор хлопка на юге Киргизии" (1944), "Колхозный двор" (1944).

В 1954 году происходит знаменательное событие - Гапару Айтиеву было присвоено почетное звание "Народный художник Киргизской ССР", позднее – уже в 1971 году звание "Народный художник СССР".

Со временем творческий поиск Г. Айтиева начинает расширяться – в пятидесятые годы он обращает свое внимание на скульптуру и монументальную живопись. Именно его кисти принадлежит роспись плафона зрительского зала театра оперы и балета в г. Бишкек, напоминающая знаменитые работы Рафаэля. Он участвует в конкурсе на лучший проект памятника кыргызскому акыну Токтогулу и с блеском одерживает победу. Помимо этого, Г. Айтиев всегда уделял большое внимание и время обучению и воспитанию молодых художников своей страны.

Гапар Айтиев по натуре своей был очень интеллигентным и трудолюбивым человеком, обладал большой тягой к знаниям, любил всем сердцем свою родину. Советский художник Александр Игнатьев писал о нем: "…с Гапаром, на протяжении нашей совместной творческой жизни, я не раз выезжал на этюды. Наблюдая его за работой, можно сказать, что он безгранично любит свою родную Киргизию, ее природу, народ, всецело отдает весь свой вдохновленный труд, создавая произведения, которые так любимы народом".

В 1966 году происходит еще одно радостное событие в жизни художника - за написанную Гапаром Айтиевым серию картин "Земля Киргизская" ему была присуждена Государственная премия Киргизской ССР имени Токтогула Сатылганова.

Айтиев много общался с другими художниками, делился своим опытом и знаниями, впитывал и перенимал то лучшее, что встречал в других людях. Многие оставили яркий след в его жизни, например, такие художники как В. Образцов, В. Фаворский, Н. Крымов, С. Чуйков, Л. Ильина, А. Игнатьев, С. Акылбеков, Д. Кожахметов и другие.

Многолетнему труду Гапара Айтиева еще при его жизни была дана высокая оценка, он становится одним из известнейших художников того времени. Он избирается членом-корреспондентом Академии художеств СССР, награждается орденами, медалями, званиями, в том числе Указом президиума Верховного Совета СССР за большие заслуги в развитии советского изобразительного искусства и в связи с семидесятилетием со дня рождения народному художнику СССР Гапару Айтиеву присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали "Серп и Молот".

Гапар Айтиев был человеком, который обладал талантом не только художника, но и писателя. Он является автором книги "Изобразительное искусство Киргизии" (Фрунзе 1964). Вся его жизнь была насыщена работой- как художественной, так и общественной – он руководил творческой мастерской живописи АХ СССР в г. Фрунзе, был избран председателем правления Союза художников Киргизии, членом Союза художников СССР. Он также избирается депутатом Верховного Совета Киргизской ССР 5-9 созывов, был заместителем председателя Верховного Совета Киргизской ССР.

Скончался Гапар Айтиев 16 декабря 1984 году в г. Фрунзе. Похоронен на Ала-Арчинском кладбище.

В фонде Центрального Государственного Архива Кинофотофонодокументов Кыргызской Республики хранятся документы, которые отражают жизнь и творчество Гапара Айтиева, В архиве хранятся около 30 кинодокументов, на пленке которых запечатлены разные стороны жизни художника – педагогическая и общественная деятельность, работа в мастерской, беседы о искусстве. В архивных фонодокументах можно услышать его голос, интервью о своей жизни, выборе творческого пути. Немалую важность также представляют фотодокументы – а архиве хранятся около 90 фотографий Айтиева, на снимке изображены его картины, рабочие моменты, выступления.

Сегодня познакомится с творчеством великого кыргызского художника можно в Кыргызском национальном музее изобразительных искусств который с 1992 года носит имя Гапара Айтиева в Бишкеке. В золотом фонде музея хранятся 135 полотен живописи, 13 работ графики, 4 скульптуры и 2 работы декоративно-прикладного искусства художника.

Вклад, который внес Гапар Айтиев в развитие кыргызской живописи и сегодня остается бесценным. Его жизнь, всецело подаренная творчеству, и через много лет будет являться гордостью и достоянием кыргызского народа.

Подготовила: главный архивист ЦГА КФФД КР Кудрявцева Оксана