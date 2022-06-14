Погода
$ 80.69 - 81.69
€ 86.73 - 87.72

На Иссык-Куле милиция проверили аквапарки и бассейны

245  0
- Канат Кожоев
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

На территории Иссык-Кульского района функционируют 25 бассейнов и 2 аквапарка. В связи с началом летнего туристического сезона была проверена организация работы по обеспечении безопасности отдыхающих на этих объектах.

Инспекторы инспекции по делам детей ОВД Иссык-Кульского района, побывав в каждом из них, тщательно ознакомились с условиями, созданными в бассейнах и аквапарках для детей и подростков. Также проверили наличие сотрудников службы безопасности и спасателей.

По результатам проверки были составлены соответствующие акты для устранения выявленных недостатков.

Отмечено, что подобные проверки со стороны сотрудников милиции будут проводится на протяжении всего летнего сезона.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419247
Теги:
Иссык-Кульская область, Кыргызстан, Туристический сезон
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  