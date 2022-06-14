На что можно потратить кешбэк 1000 сомов в O!Store

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Смартфоны Tecno или Infinix представлены в O!Store на любой вкус – они подойдут и школьникам, и офисным работникам, и бизнесменам. В каталоге интернет-магазина ostore.kg есть модели от 5 100 до 23 900 сомов. Также действует рассрочка от 603 сомов в месяц без первоначального взноса и переплат.

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Купив любой смартфон Tecno или Infinix в O!Store, вы всегда остаетесь в плюсе.

Кешбэк можно использовать только на услуги связи или покупку аксессуаров в момент приобретения смартфона. Кешбэк нельзя использовать в рамках сервиса "О!Деньги". Сервис "О!Деньги" предоставляется ОсОО "Грин Телеком Сервис" в рамках доступного перечня услуг. Лицензии НБКР №2021030817, №3022030817. Кредит предоставляет ОАО "Дос-Кредобанк", который может отказать в его предоставлении. Лицензия ОАО "Дос-Кредобанк" НБ КР № 037. Товар сертифицирован.