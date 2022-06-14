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В Кыргызстане пройдет выставка "Бесценное наследие предков: Тайган"

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- Алина Мамаева
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15 июня в 14:00 в Национальном историческом музее Кыргызской Республики пройдет тематическая выставка исторических, археологических, этнографических и артефактовых материалов, в рамках реализации Указа Президента Кыргызской Республики "О духовно-нравственном развитии и физическом воспитании личности".

На выставке примут участие представители администрации президента КР, представитель национальной комиссии Кыргызской Республики по делам ЮНЕСКО Сабира Солтонгелдиева.

В ходе мероприятия будут показаны архивные фото и видео материалы.

С 2018 года в ходе реализации проекта "Кыргыз тайган" выявлено множество исторических, археологических материалов и находок. Благодаря этой выставке планируется предоставить широкой публике достоверную и полноценную информацию о кыргызском тайгане.

В настоящее время принимаются к показу различные экспонаты. Предметы из дерева, бронзы, глины, камня, ткани, бумаги или других материалов с изображением тайгана считаются экспонатами. Также будут предоставлены научные, литературные и информационные материалы из различных источников. Победителям лучших работ вручаются призы.

Выставка будет проводится, с 15 по 30 июня.

Также 25-27 июня 2022 года в Токтогульском районе состоится Международный этнофестиваль "Родина каракуша".

Организаторами выставки являются Министерство культуры, информации, спорта и молодежной политики, Национальный исторический музей КР, общественный фонд "Ресурсы расширения молодежи" и общественное объедениние "Клуб кыргыз тайганы".

Информация по телефону: (+996) 705 519 777, (+996) 500 736 933, +(996) 755 736 933.


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URL: https://www.vb.kg/419251
Теги:
выставка, Кыргызстан, исторический музей
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