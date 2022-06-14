Ташиев: Уголовное дело Казакпаева было возбуждено до прихода нас к власти

Председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев в интервью изданию "Новые лица" опроверг заявление Равшана Жээнбекова о том, что в ГКНБ не предоставили политологу Марату Казакпаеву доступ к медицинской помощи.

"В подобных, ничем не подкрепленных заявлениях, озвученных Равшаном Жээнбековым, усматриваются признаки преступления предусмотренные ст. 363 УК КР "Заведомо ложные сообщения о совершении преступлении". Одновременно с этим, анализ вышеозвученного заявления дает основание полагать о явных намерениях последнего использовать скоропостижную кончину Казакпаева в своих политических целях. Данные обстоятельства характеризуют о низких моральных ориентирах Равшана Жээнбекова, который ради своих политических амбиций, готов использовать панихиду по умершему для самопиара.

Относительно уголовного дела в отношении Казакпаева могу сказать, что ещё в 2019 году Марат Казакпаев попал в поле зрения органов национальной безопасности. В связи с чем 23 сентября 2019 года ГКНБ было начато досудебное производство по ст. 307 ч.1 УК КР "Государственная измена". То есть уголовное дело было возбуждено ещё в 2019 году до прихода нас к власти. Далее вплоть до апреля 2021 года в рамках уголовного дела производился весь спектр оперативно-розыскных, технических мероприятий, а также следственных действий, направленных на кропотливое получение данных подтверждающих причастность Казакпаева к совершению данного преступления. И после получения неопровержимых доказательств, 13 апреля 2021 года, Казакпаев был вызван в органы ГКНБ. Следует отметить, что с 1 марта 2022 года по заявлению самого Казакпаева и его адвоката с ним было заключено соглашение о признании им вины, которое было утверждено Первомайским судом города Бишкек. А 10 марта 2022 года уголовное дело в отношении Казакпаева было закончено и направлено в Первомайских районный суд для рассмотрения по существу, где находится по настоящее время. Несмотря на большой интерес со стороны общественности к данному уголовному делу, раскрыть детали проведения расследования и сущность предъявленного обвинения не представляется возможным, так как уголовному делу присвоен гриф "Совершенно секретно".

То есть мы даже не узнаем в интересах какой страны он работал?

"Этого нельзя делать потому что это может нанести урон отношениям нашего государств с другим государством, в отношении которого он работал.

Кроме этого, по ситуации с оказанием медицинской помощи отмечу, что Казакпаев находился под стражей с 14 апреля 2021 года в СИЗО ГКНБ. А 10 марта 2022 года числился за Первомайским судом города Бишкек, где рассматривалось его уголовное дело. То есть мы расследование закончили в начале марта и передали в Первомайский районный суд. Дело уже не находится у нас. За время нахождения в следственном изоляторе Казакпаев неоднократно осматривался врачами из службы ГКНБ и получал соответствующее медикаментозное лечение. Так 19 апреля 2022 года в связи с поступившими жалобами на ухудшение зрения Казакпаев был осмотрен врачами-окулистами, было проведено обследование правого глаза и поставлен диагноз. С 7 апреля по 19 мая Казакпаев находился на стационарном лечении в Микрохирургии глаза №1 Национального госпиталя Минздрава КР.

Во время стационарного лечения Казакпаев был осмотрен врачом-кардиологом Национального госпиталя Минзрава КР. То есть Казакпаев по обращению его родственников и адвоката с 27 апреля по 19 мая находился в больнице. При обращении мы никогда не отказываем, не только по отношению к Казакпаеву, но и любого, кто содержится в СИЗО, и если кто-то из родственников или адвокатов обращается к нам об оказании экстренной медицинской помощи или о состоянии здоровья, мы сразу реагируем и направляем в больницу. Это касается всех: Асылбека Жээнбекова, Сегизбаева, Зулпукарова, Бабанова, Нарынбаева, любой кто обращается, мы их направляем на обследование, сразу даем согласие.

Таким образом, обращения Казакпаева и его адвоката мы без внимания не оставляли, сразу направляли его в больницу, ему ставили диагноз и соответствующее лечение он получал.

25 мая 2022 года обвиняемый Казакпаев в центре кардиологии Миррахимова прошел комплексное обследование, в результате которого был проведен консилиум врачей и назначено медикаментозное лечение в условиях стационара по месту пребывания. То есть консилиум врачей решил, что его необязательно класть в больницу, можно оставить в СИЗО ГКНБ".

При каких обстоятельствах его госпитализировали?

"Утром 9 июня 2022 года, в связи с резким ухудшением состояния здоровья Казакпаева, администрация СИЗО самоинициативно вызвала "Скорую помощь" и он был госпитализирован в клиническую больницу №1 г. Бишкек, где на следующий день скончался. Мы за его здоровьем следили, смотрели за ним. 9 июня в 7.30 начальник СИЗО доложил, что состояние Казакпаева ухудшается. То есть каждое утро мне докладывают о состоянии здоровья каждого содержащегося в СИЗО. Я сразу дал указание отправить его в больницу. Тут же вызвали Скорую и отправили в больницу".

Родственники заявляют об угрозах, пытках...

"Когда говорят, что в отношении Казакпаева были применены какие-то пытки, это ложь. Никогда такого не было и не будет. В СИЗО ГКНБ, даже когда суд принимает решение о заключении под стражу бывших высокопоставленных людей, все бизнесмены и бывшие госчиновники просятся в наше СИЗО ГКНБ, потому что здесь никогда ни на кого не оказывают давления. Полностью СИЗО снаружи и внутри в коридорах установлены видеокамеры, которые фиксируют и записывают кто заходит и выходит, все разговоры полностью записываются".

Но человек умер. И вы не смогли его спасти. В чем всё-таки причина его смерти?

"Мы делали всё, чтобы его спасти. Для меня лично каждая посадка в СИЗО тяжело воспринимается. Я там побывал и знаю какие там условия. Я не скажу, что условия плохие, но психологическое и моральное давления от нахождения в самой ситуации, существует. Поэтому если есть у человека какие-то заболевания, то они могут обостриться. Мы пристально присматриваем и, если кто-то болеет, того сразу госпитализируем".

А что скажете по срокам, они не были затянуты?

"Что касается судебного разбирательства, то 10 марта 2022 года по ходатайству адвоката Казакпаева судебное заседание было отложено. 6 апреля 2022 года слушание вновь было отложено по ходатайству адвоката. То есть они сами были инициаторами откладывания судебных заседаний. 19 апреля 2022 года судебное заседание также было отложено в связи с занятостью участников процесса. А 29 апреля 2022 года отложено в связи со стационарным лечением Казакпаева в Национальном госпитале. 31 мая 2022 года Казакпаев и его адвокат поддержали соглашение о признании вины, но попросили отложить судебное заседание на 10 июня 2022 года. То есть он и в период следственных мероприятий признал свою вину, и на судебном заседании также признал свою вину. Потому, что признание вины дает смягчающие обстоятельства для принятия судебного решения.

Таким образом, процесс рассмотрения уголовного дела в отношении Казакпаева затянулся по инициативе стороны защиты. Всё время они просили отложить. Также необходимо отметить, что вопрос изменения меры пресечения, начиная с 10 марта 2022 года, после завершения расследования и передачи в суд, относился исключительно к компетенции Первомайского суда г. Бишкек, который рассматривал дело".

То есть все обвинения оппозиции, о том, что его убила нынешняя власть вы полностью отрицаете?

"Ни в коем случае мы не имеем отношения к его смерти. Потому что мы ему предоставляли все возможности для лечения. Никогда не отказывали. В настоящее время Генеральной прокуратурой КР начата проверка по факту смерти Казакпаева, для чего надзорному органу предоставлены все необходимые материалы. При этом ГКНБ готов принять общественную комиссию, если она будет создаваться со стороны Омбудсмена, со стороны Центра по предупреждению пыток, или общественных деятелей и журналистов, мы готовы совместно с органами прокуратуры проводящими проверку, предоставить исчерпывающую информацию по данному факту. Мы ни в коем случае не закрыты по факту смерти Казакпаева и те политики, которые смерть Казакпаева хотят использовать в своих корыстных, политических целях – такие, как Равшан Жээнбеков, Жылдыз Жолдошева, они глубого ошибаются. Я бы им посоветовал – нельзя таким образом играть смертью человека. Это трагический момент. Я - как руководитель спецслужб нашей страны, выражаю глубокие соболезнования родным и близким Казапаева, к сожалению, так произошло, ему начертана такая судьба. А по юридической части мы готовы до конца доказать его вину, потому что работа по расследованию проводилась последние 3 года".

Вы сказали, что, то что заявил Равшан Жээнбеков по поводу смерти Казакпаева подпадает под ст. 363 "Заведомо ложное сообщение". Значит ли это, что вы в отношении его будете возбуждать уголовное дело? Или вы просто предупреждаете?

"Я сегодня утром дал поручение соответствующим подразделениям о приводе Жээнбекова в управление, чтобы дать ему официальное предостережение, что нельзя распространять ложную информацию. Не зная сути и не понимая, это может привести к негативным последствиям и в отношении его тоже".