Актом прокурорского реагирования в бюджет возмещены 33 миллиона сомов

Прокуратурой Ошской области проведена проверка в Юго-Западной таможни ГТС при Министерстве финансов КР.

В ходе проверки установлено, что сотрудники указанной таможни в период с 2020-2021 годы взимали сборы за таможенное сопровождение в сумме 32 миллиона 925 тысяч 200 сомов, которые в последующем зачислялись на специальный счет таможни, тогда как согласно законодательству данные сборы подлежат взысканию в республиканский бюджет.

В связи с этим на основании акта прокурорского реагирования Юго-Западной таможней указанные денежные средства полностью возмещены в республиканский бюджет.