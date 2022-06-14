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Актом прокурорского реагирования в бюджет возмещены 33 миллиона сомов

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- Канат Кожоев
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Прокуратурой Ошской области проведена проверка в Юго-Западной таможни ГТС при Министерстве финансов КР.

В ходе проверки установлено, что сотрудники указанной таможни в период с 2020-2021 годы взимали сборы за таможенное сопровождение в сумме 32 миллиона 925 тысяч 200 сомов, которые в последующем зачислялись на специальный счет таможни, тогда как согласно законодательству данные сборы подлежат взысканию в республиканский бюджет.

В связи с этим на основании акта прокурорского реагирования Юго-Западной таможней указанные денежные средства полностью возмещены в республиканский бюджет.


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URL: https://www.vb.kg/419255
Теги:
бюджет, Кыргызстан, Генеральная прокуратура, прокуратура
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