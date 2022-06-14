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Муниципальное предприятие "Бишкекзеленхоз" ищет сезонных работников

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- Канат Кожоев
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В столичный Зеленхоз требуется сезонный рабочий персонал, сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

Требования к кандидатам: возраст от 18 до 50 лет, готовность принимать участие в озеленении города Бишкек.

График работы с 8:00 до 16:00, оплата сдельная.

В мэрии напоминают, что сезонными признаются работы, которые в силу климатических и иных природных условий выполняются в течение определенного периода времени.

Желающим получить сезонную работу предлагается обращаться по номерам: 0312 37 53 32, 0 500 700 441.


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URL: https://www.vb.kg/419259
Теги:
Бишкек, Кыргызстан, Бишкекзеленхоз
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