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Шавкат Мирзиёев испугался, увидев хаос на дорогах Ташкента

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Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал чиновников Ташкента за хаос, который творится на столичных дорогах, сообщают СМИ.

"На днях я полтора часа ездил на автомобиле по Ташкенту. Я не смог ездить по большим улицам, по которым я ранее ездил. Много нарушений, много пробок. Водители творят все, что хотят. Я испугался, увидев это. Я был удивлен", – сказал Шавкат Мирзиёев в ходе недавнего посещения стройплощадки надземного метро. Кадры с президентом были опубликованы в передаче "Менимча" на телеканале "Узбекистан 24".


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URL: https://www.vb.kg/419262
Теги:
дороги, Узбекистан, Шавкат Мирзиёев, автомобили
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