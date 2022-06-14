Шавкат Мирзиёев испугался, увидев хаос на дорогах Ташкента

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев раскритиковал чиновников Ташкента за хаос, который творится на столичных дорогах, сообщают СМИ.

"На днях я полтора часа ездил на автомобиле по Ташкенту. Я не смог ездить по большим улицам, по которым я ранее ездил. Много нарушений, много пробок. Водители творят все, что хотят. Я испугался, увидев это. Я был удивлен", – сказал Шавкат Мирзиёев в ходе недавнего посещения стройплощадки надземного метро. Кадры с президентом были опубликованы в передаче "Менимча" на телеканале "Узбекистан 24".