Погода
$ 80.69 - 81.69
€ 86.73 - 87.72

Зачем в Кыргызстан приехал американский генерал?

433  0
- Алина Мамаева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев принял главу Центрального командования ВС США генерала Майкла Куриллу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечено, что Куриллу, прибыл в Кыргызстан с ознакомительным визитом в рамках более широкого международного турне.

Стороны обсудили "вопросы укрепления границ, противодействия транснациональным угрозам в контексте ситуации в Афганистане".

Напомним, вооруженные силы США были выведены из Афганистана 31 августа 2021 года, что завершило операции "Страж свободы" и "Решительная поддержка" НАТО. На фоне спешного бегства американцев талибы уже к 15 августа прошлого года взяли страну под свой полный контроль.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/419271
Теги:
Афганистан, США, Кыргызстан, Вооруженные силы
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  