Зачем в Кыргызстан приехал американский генерал?

Министр иностранных дел КР Жээнбек Кулубаев принял главу Центрального командования ВС США генерала Майкла Куриллу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечено, что Куриллу, прибыл в Кыргызстан с ознакомительным визитом в рамках более широкого международного турне.

Стороны обсудили "вопросы укрепления границ, противодействия транснациональным угрозам в контексте ситуации в Афганистане".

Напомним, вооруженные силы США были выведены из Афганистана 31 августа 2021 года, что завершило операции "Страж свободы" и "Решительная поддержка" НАТО. На фоне спешного бегства американцев талибы уже к 15 августа прошлого года взяли страну под свой полный контроль.