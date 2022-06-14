Эндокринолог рассказала об исключительной пользе кабачков

Российский врач-эндокринолог Полина Жаркова рассказала, что кабачки предупреждают старение клеток, улучшают пищеварение и помогают похудеть. Об этом пишут Известия.

"Кабачок - отличный помощник в борьбе с лишним весом. В нем всего 24 килокалории на 100 граммов. Он на 95 процентов состоит из воды, а оставшиеся 5 процентов занимает полезная клетчатка, микроэлементы и витамины. Благодаря низкому содержанию крахмала и высокому содержанию клетчатки кабачки помогают не переедать, улучшают пищеварение и очищают кишечник", - пояснила Полина Жаркова.

По ее словам врача-эндокринолога, польза кабачка обусловлена также наличием в его составе большого количества витамина С - почти 70 процентов дневной нормы. Кроме того, овощ является мощным антиоксидантом, предупреждающим преждевременное старение клеток. Кабачок участвует в восстановлении кожи, кровеносных сосудов, костей и зубов.

"Также кабачки стимулируют синтез лейкоцитов - белых клеток крови, ответственных за борьбу с инфекцией. Витамин А, содержащийся в кабачках, защищает глаза, укрепляет иммунитет и улучшает репродуктивную функцию", - продолжила Жаркова.

Не менее важными являются витамины группы B и РР, которые отвечают за работу нервной и сердечно-сосудистой систем. Они участвуют в метаболизме углеводов и аминокислот, улучшают работу кишечника, восстанавливают кожу, волосы и ногти.