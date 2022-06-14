Кем на самом деле является Равшан Жээнбеков?

Экс-депутат Равшан Жээнбеков получит официальное предупреждение за распространение ложной информации. Об этом в интервью заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

По его словам, в своем выступлении Равшан Жээнбеков озвучил недостоверную информацию, касающуюся умышленного отказа со стороны ГКНБ от предоставления Казакпаеву доступа к медицинской помощи.

"В подобных, ничем не подкрепленных заявлениях, озвученных Равшаном Жээнбековым, усматриваются признаки преступления предусмотренные ст.363 УК КР "Заведомо ложные сообщения о совершении преступлении". Одновременно с этим, анализ вышеозвученного заявления дает основание полагать о явных намерениях последнего использовать скоропостижную кончину Казакпаева в своих политических целях. Данные обстоятельства характеризуют о низких моральных ориентирах Равшана Жээнбекова, который ради своих политических амбиций, готов использовать панихиду по умершему для самопиара.

Я сегодня утром дал поручение соответствующим подразделениям о приводе Жээнбекова в управление, чтобы дать ему официальное предостережение, что нельзя распространять ложную информацию. Не зная сути и не понимая, это может привести к негативным последствиям и в отношении его тоже", - сказал глава ГКНБ.

Пустил страну с молотка?

Стоит напомнить, что представляет из себя сам Равшан Жээнбеков, который сегодня позиционирует себя оппозиционером действующей власти.

Взлет политической и чиновничьей его карьеры начался именно при первом президенте Аскаре Акаеве, когда на тот момент он возглавил Мингосимущества. Во время его руководства ведомством произошла массовая приватизация гособъектов (примерно 342 гособъекта, включая детские сады).

Сам Жээнбеков признался, что приватизировал часть пансионата "Асыл-Таш". В 2002 году этот пансионат был выставлен на продажу с 13 га прибрежной земли по цене 12,7 млн сомов. Он был приватизирован. Счетная палата впоследствии выявила, что на то время реальная стоимость объекта составляла 74,9 млн сомов.

Были многочисленные претензии к нему и по другим гособъектам. "В целом, в период его руководства Госкомитетом по управлению государственным имуществом было продано 342 объекта на 504 миллиона 611 тысяч 341 сом. Для тех объектов, что чиновники распродали, выручка мизерная, учитывая, что с молотка ушли пансионаты, детские лагери, заводы, типографии и сотни гектаров земли в туристической зоне. Именно в период его правления объекты республиканского значения пустили с молотка", - пишут СМИ.

Американский след?

Кроме этого, Равшан Жээнбеков в 2019 году засветился в связях с членами Национального фонда в поддержку демократии (NED).

"NED (National Endowment for Democracy) или Национальный фонд в поддержку демократии – американская организация, основанная в 1983 году Конгрессом США для продвижения демократии. Основная деятельность предоставление грантов исследователям, журналистам, правозащитникам в области "развития демократии и прав человека" в Центральной и Восточной Европе, Азии, Ближнем Востоке, Африке, Латинской Америке и Евразии.

По инсайдерской информации помимо грантов, сотрудники института также занимаются спонсированием оппозиционных групп по всему миру и активно участвуют в информационных войнах. Чаще всего целями становятся Россия и ее интересы в других странах", - пишет Информационно-аналитический центр МГУ.

Уголовные дела

Что касается уголовных дел в отношении Равшана Жээнбекова, то напомним наиболее резонансные из них. Так, Жээнбеков проходит фигурантом дела по событиям в селе Кой-Таш, которые произошли 7-8 августа 2019 года, и содержался в СИЗО-1. В декабре 2019 года он был задержан в рамках досудебного производства по статьям 244 "Захват заложников" и 264 "Организация массовых беспорядков" Уголовного кодекса КР.

В отношении бывшей судьи Миры Джеенбековой - сестры Равшана Жээнбекова - возбуждено уголовное дело по статье "Коррупция". По данным следствия, судья Мира Джеенбекова, не имея законных источников дохода, приобрела 74 элитные квартиры, 19 коммерческих помещений и десять парковочных мест.

Мира Джеенбекова была назначена судьей коллегии по гражданским и экономическим делам Бишкекского городского суда в 2016 году, а в 2021-м она была отстранена от этой должности.

В марте 2022 года было возбуждено уголовное дело по статье "Возбуждение межнациональной вражды (розни)" в отношении телеканала NEXT TV, который принадлежит Равшану Жээнбекову. По данным следствия, в соцсетях телеканала NEXT TV со ссылкой на бывшего руководителя спецслужбы Казахстана была опубликована информацию о якобы достигнутой договоренности об оказании Кыргызстаном военной помощи России в ходе спецоперации на территории Украины.

В 2021 году было возбуждено уголовное дело в отношении помощницы Равшана Жээнбекова Айсулуу Кудайбердиевой. Ее обвинили в незаконном пересечении границы.