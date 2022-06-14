Осторожно, мошенники! Как защититься от фишинговых сайтов – советы MegaCom

В интернете участились случаи мошенничества через фишинговые сайты. Зачастую, выдавая себя за покупателя или продавца, аферисты рассылают пользователям ссылки на фишинговые сайты, которые внешне могут ничем не отличаться от оригинального.
На фейковом сайте, оформленном с использованием, например, логотипа компании MegaCom или приложения MegaPay, мошенники предлагают абонентам ввести пользовательские данные (логин, пароль, код активации из SMS), после чего с баланса пользователя списываются средства.
Государственный оператор сотовой связи MegaCom принимает необходимые меры, направленные на борьбу с фишингом и другими видами мошенничества, и призывает абонентов проявлять максимальную бдительность, чтобы защитить баланс своего телефона, мобильного кошелька или банковской карты. Помните, что в приложении MegaPay не используются и не создаются ваучеры на оплату по ссылке!
Адреса фишинговых сайтов частично совпадают с URL-адресом оригинального сайта. В связи с чем советуем внимательно проверять адрес сайта (который может отличаться от оригинального всего на один символ), доменные зоны при переходе. Ни в коем случае не вводите личные данные на подобных страницах.
Скопировать логотип той или иной компании и стилизовать фишинговый сайт под оригинал – для мошенников довольно простая задача. Однако вычислить подозрительный интернет-ресурс все же можно. Зачастую аферисты не акцентируют свое внимание на структуре и дизайне сайта и часто допускают различные неточности при его оформлении (орфографические ошибки, низкое качество логотипов, плохая верстка, неработающие разделы сайта). Поэтому, открывая подобные сайты, обязательно обращайте внимание на "рекламные" тексты и оформление.
Любой гаджет (ноутбук, смартфон, планшет или персональный компьютер) должен быть защищен антивирусом с регулярно обновляемой базой данных.
Современные антивирусы обеспечивают высокую защиту от спама и фишинга, умеют распознавать подозрительные URL-адреса, предупреждая пользователей. Кроме того, антивирусы защищают от программ, умеющих считывать SMS и push-уведомления с секретными кодами и похищающих данные банковских карт и мобильных кошельков.
Интернет-браузеры также обладают возможностью предупреждения пользователей о подозрительном сайте через функцию "Антифишинг". Старайтесь проверять свой браузер на наличие обновлений и поддерживать его в актуальном состоянии!
Удалённая авторизация. Распространенным видом мошенничества являются попытки злоумышленников удаленно авторизоваться в приложении MegaPay с чужого номера телефона. Мошенники звонят абоненту и обманным путем пытаются узнать код подтверждения, затем – код оплаты, после чего выводят денежные средства абонента.
Вредоносные программы. Злоумышленники постоянно придумывают новые способы распространения вредоносных программ и спам-рекламы с целью перехвата конфиденциальных данных. Подобный софт может рассылать SMS не только на номера из вашего списка контактов, но и на определенные международные номера, отправка сообщений на которые стоит значительно дороже обычных. В ход могут идти различные предупреждения, например: "Ваш аккаунт взломан", "Антивирус устарел. Срочно обновите" и т. д. При переходе по ссылке гаджет поражает вирус, который либо "выкачивает" деньги со счета, либо блокирует всю систему, затем предлагает перевести некую сумму на указанный номер телефона для разблокировки.
Во избежание рисков утери денежных средств вследствие мошеннических действий государственный оператор сотовой связи MegaCom еще раз напоминает:
В случае, если вы столкнулись с мошенническими действиями, просим сообщить об этом в Контакт-центр MegaCom по номеру *500. Это позволит компании принять необходимые меры по выявлению, устранению и предотвращению рисков для абонентов.