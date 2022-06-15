Бездымное будущее. О том, как прошло главное мероприятие прошлой недели

Главным событием светской жизни Бишкека на прошлой неделе стало празднование первого дня рождения IQOS в Кыргызстане. Торжество, на котором собрались журналисты и самые преданные пользователи компании, прошло 9 июня в роскошном загородном ресторане Villa V Club.

Представители ФМИ

Вечер начался с пресс-конференции, которую открыли представители бренда. Они отметили, что Филип Моррис Интернэшнл (ФМИ) ставит для себя цель – оказать наилучший сервис пользователям устройства, чтобы переход на их продукцию был максимально комфортным:

"Наша основная цель – построить мир без сигаретного дыма, и мы делаем все, чтобы подарить взрослым курильщикам, которые не могут отказаться от потребления табака, возможность выбора в пользу потенциально менее вредной альтернативы".

Кроме того, на мероприятии озвучили главный девиз компании ФМИ:

"Если не куришь – не начинай; если куришь – бросай; если не можешь бросить – переходи на потенциально менее вредную альтернативу".

После официальной части представители бренда поблагодарили своих пользователей за их лояльность и за то, что они одними из первых встали на путь бездымного будущего.

В программе вечера была дегустация вин, которые сопровождали изысканные блюда. В качестве сомелье выступил профессионал с большим опытом работы в Москве и Бишкеке – Дуглас Граэр.

Дуглас Граэр

Завершила праздничную программу всеми любимая певица Чолпон Талипбек, которая ранее уже была замечена на мероприятиях бренда. Она исполнила свои самые яркие хиты.

Выступление Чолпон Талипбек

Мероприятие было закрытым – его посетило около 70 человек. На первый день рождения бренда пришли не только журналисты, но и лояльные пользователи устройства, среди них были Яна Гайдай и Юлия Мырзаева, Алтынай Рыскулова, Сонун Нурманбетова, Аскар Думанаев, Нурсултан Кадырбеков и другие.

Нурсултан Кадырбеков и Бектемир Салимбеков

Алтынай Рыскулова

Нур

Алексей Нифадьев, Кристина Кузьмина

Яна Гайдай, представитель ФМИ, Юлия Мырзаева

Аскар Думанаев

Чолпон Талипбек и Эд Шакиров