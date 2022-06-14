Обнародованы предварительные итоги переговоров по конфликту в Булак- Башы

Управление информации и коммуникации Пограничной службы ГКНБ КР сообщает, что по состоянию на 17:30 14 июня 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной.
В местности Булак-Башы завершилась встреча пограничных представителей Кыргызской Республики по Баткенскому направлению и Республики Таджикистан по Согдийскому направлению.
Каждая из сторон высказала свои претензии по произошедшему вооруженному инциденту.
Кыргызской стороной были представлены обоснованные аргументы относительно зачинщиков ситуации - таджикских пограничников.
По итогам встречи пограничные представители двух республик приняли следующие решения:
В ближайшее время ожидается проведение ещё одной встречи пограничных делегаций двух республик.
Управление информации и коммуникаций