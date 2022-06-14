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Обнародованы предварительные итоги переговоров по конфликту в Булак- Башы

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- Канат Кожоев
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Управление информации и коммуникации Пограничной службы ГКНБ КР сообщает, что по состоянию на 17:30 14 июня 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной.

В местности Булак-Башы завершилась встреча пограничных представителей Кыргызской Республики по Баткенскому направлению и Республики Таджикистан по Согдийскому направлению.

Каждая из сторон высказала свои претензии по произошедшему вооруженному инциденту.

Кыргызской стороной были представлены обоснованные аргументы относительно зачинщиков ситуации - таджикских пограничников.

По итогам встречи пограничные представители двух республик приняли следующие решения:

  1. уточнить маршруты движения пограничных нарядов в местности Булак-Башы;
  2. вернуть стянутые к месту инцидента дополнительные силы и средства в пункты их постоянной дислокации;
  3. обязать начальников пограничных постов "Булак-Баши" (КР) и "Кех" (РТ) ежедневно проводить встречи и обмениваться информацией об обстановке;
  4. обязать стороны закопать вырытые ранее окопы;
  5. не создавать препятствия для проведения сельскохозяйственных работ гражданами, чьи земельные участки находятся вблизи границы.

В ближайшее время ожидается проведение ещё одной встречи пограничных делегаций двух республик.

Управление информации и коммуникаций


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URL: https://www.vb.kg/419292
Теги:
граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан
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