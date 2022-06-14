Обнародованы предварительные итоги переговоров по конфликту в Булак- Башы

Управление информации и коммуникации Пограничной службы ГКНБ КР сообщает, что по состоянию на 17:30 14 июня 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной.

В местности Булак-Башы завершилась встреча пограничных представителей Кыргызской Республики по Баткенскому направлению и Республики Таджикистан по Согдийскому направлению.

Каждая из сторон высказала свои претензии по произошедшему вооруженному инциденту.

Кыргызской стороной были представлены обоснованные аргументы относительно зачинщиков ситуации - таджикских пограничников.

По итогам встречи пограничные представители двух республик приняли следующие решения:

уточнить маршруты движения пограничных нарядов в местности Булак-Башы; вернуть стянутые к месту инцидента дополнительные силы и средства в пункты их постоянной дислокации; обязать начальников пограничных постов "Булак-Баши" (КР) и "Кех" (РТ) ежедневно проводить встречи и обмениваться информацией об обстановке; обязать стороны закопать вырытые ранее окопы; не создавать препятствия для проведения сельскохозяйственных работ гражданами, чьи земельные участки находятся вблизи границы.

В ближайшее время ожидается проведение ещё одной встречи пограничных делегаций двух республик.

Управление информации и коммуникаций