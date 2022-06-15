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Фондовая биржа может стать драйвером экономического роста Кыргызстана

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- Светлана Лаптева
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На полях Международной многоотраслевой деловой миссии российских компаний в КР прошла дискуссия на тему "Внедрение современных финансовых инструментов на рынках двух стран как драйвер экономического роста".

Член Правления Российско-Кыргызского Фонда развития Бакыт Курманбеков рассказал, что ранее РКФР занимался лишь финансированием инвестиционных проектов. В настоящее время Фонд разрабатывает стратегию своей работы на ближайшие пять лет, и в ней предусмотрено активное участие в деятельности фондового рынка.

"Одна из целей РКФР – развитие фондового рынка в стране. С этого года планируем часть ресурсов вкладывать в облигации корпоративных эмитентов КР. Это пилотный проект, и пока лимит на эту деятельность составляет $5 миллионов", - сообщил Бакыт Курманбеков.

Президент ЗАО "Кыргызская фондовая биржа" Медетбек Назаралиев подчеркнул, что участие такого крупного института развития, как РКФР, придаст импульс отечественному фондовому рынку. "Фондовый рынок КР переживает этап взросления. Компании осознанно выходят на него, желая привлечь инвесторов. Роль таких инвесторов, которые хотят стать драйвером, очень высока", - сказал Медетбек Назаралиев.

"Отечественный рынок капитала сильно недооценен. Многие компании, включая государственные, показывают огромный прирост", - добавил он.

Напомним, деловая миссия организована РКФР совместно с Российским экспортным центром. Она привлекла более 100 компаний из РФ.


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URL: https://www.vb.kg/419296
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