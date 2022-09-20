Депутат Жусупбек Коргонбай уулу вручил пограничникам 3,5 млн сомов

Депутат ЖК Жусупбек Коргонбай уулу передал пограничникам 3,5 миллиона сомов, а также приобрел продукты и необходимые вещи для баткенцев на полмиллиона сомов. Об этом на своей странице сообщил журналист Семетей Талас уулу.

"Пусть он проконтролирует, чтобы переданные им деньги были потрачены целевым образом. Настоящий патриот", - написал журналист.

Напомним, Жусупбек Коргонбай уулу прославился тем, что возмущался отсутствием парламентских туалетах туалетной бумаги, а также оговоркой про "задний проход" во время обсуждения легализации казино.