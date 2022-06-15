Погранслужба: Ночь на границе прошла спокойно

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы сообщает, что по состоянию на 10:30 15 июня 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно стабильная.
Ночь прошла спокойно, происшествий и инцидентов не зафиксировано.
В целях недопущения инцидентов на других участках кыргызско-таджикской госграницы вчера, 14 июня, в период с 19:30 до 20:35 в местности Төрт-Көчө Баткенского района Баткенской области состоялась встреча пограничных представителей Кыргызской Республики по Баткенскому участку и Республики Таджикистан по Исфаринскому участку.
Во встрече также приняли участие начальники пограничных застав сторон по участкам ответственности.
Учитывая обстоятельства вооруженного инцидента, произошедшего 14 июня в местности Булак-Баши, а также в целях недопущения эскалации обстановки на других участках госграницы,
начальникам пограничных застав сторон были поставлены задачи по недопущению эскалации обстановки и урегулированию ситуации на участках ответственности.
Позднее с 20:40 до 21:20 между пунктами пропуска "Кызыл-Бель-автодорожный" КР и "Гулистон-автодорожный" РТ состоялась еще одна встреча пограничных представителей Кыргызской Республики по Баткенской области и Республики Таджикистан по Согдийской области с участием начальников областных управлений правоохранительных органов Сторон.
По итогам переговоров были приняты следующие решения:
В ходе этой встречи был также пересмотрен вопрос о проведении сельскохозяйственных работ вблизи линии госграницы.
Учитывая все обстоятельства, стороны приняли решение о недопущении проведения сельскохозяйственных работ вблизи линии государственной границы.
Обстановка на кыргызско-таджикском участке Государственной границы отслеживается.