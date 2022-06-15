Погранслужба: Ночь на границе прошла спокойно

Управление информации и коммуникаций Пограничной службы сообщает, что по состоянию на 10:30 15 июня 2022 года обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как относительно стабильная.

Ночь прошла спокойно, происшествий и инцидентов не зафиксировано.

В целях недопущения инцидентов на других участках кыргызско-таджикской госграницы вчера, 14 июня, в период с 19:30 до 20:35 в местности Төрт-Көчө Баткенского района Баткенской области состоялась встреча пограничных представителей Кыргызской Республики по Баткенскому участку и Республики Таджикистан по Исфаринскому участку.

Во встрече также приняли участие начальники пограничных застав сторон по участкам ответственности.

Учитывая обстоятельства вооруженного инцидента, произошедшего 14 июня в местности Булак-Баши, а также в целях недопущения эскалации обстановки на других участках госграницы,

начальникам пограничных застав сторон были поставлены задачи по недопущению эскалации обстановки и урегулированию ситуации на участках ответственности.

Позднее с 20:40 до 21:20 между пунктами пропуска "Кызыл-Бель-автодорожный" КР и "Гулистон-автодорожный" РТ состоялась еще одна встреча пограничных представителей Кыргызской Республики по Баткенской области и Республики Таджикистан по Согдийской области с участием начальников областных управлений правоохранительных органов Сторон.

По итогам переговоров были приняты следующие решения:

осуществлять контроль за исполнением решений, принятых в ходе встречи между пограничными представителями (начальниками отрядов) и начальниками застав Сторон по участкам ответственности; поручить заместителям пограничных представителей Сторон контролировать деятельность пограничных постов, установленных в местности Булак-Башы.

В ходе этой встречи был также пересмотрен вопрос о проведении сельскохозяйственных работ вблизи линии госграницы.

Учитывая все обстоятельства, стороны приняли решение о недопущении проведения сельскохозяйственных работ вблизи линии государственной границы.

Обстановка на кыргызско-таджикском участке Государственной границы отслеживается.