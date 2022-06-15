Судебные хроники: мужчина думал, что свободен. А оказалось - женат

59-летняя Дилором К. родилась в Таджикистане, потом вместе с родителями переехала в Узбекистан. Там же выросла, вышла замуж, родила дочь. Однако с мужем характерами не сошлись и расстались. Дочь Дилором забрала себе.

Через некоторое время мать-одиночка знакомится с гражданином Кыргызстана (тогда еще – Киргизской ССР) и выходит замуж за него. То есть не официально выходит, а соглашается жить с ним в так называемом гражданском браке.

Формально замуж гражданский супруг женщину не звал, а она переживала. Боялась, что в один прекрасный момент ему все надоест и она останется на улице с дочерью на руках без средств к существованию. И не будет у нее возможности предъявить гражданскому мужу моральные или материальные претензии.

В голове у Дилором (тогда еще у нее была фамилия Ш. – по первому мужу) созрел план. Познакомилась и подружилась с сотрудниками загса, которые и помогли ей оформить фальшивое свидетельство о браке. Согласно этому документу она стала законной женой своего сожителя и даже взяла его фамилию - К.

Таким же образом была подделана соответствующая запись в книге регистрации браков.

Получив на руки заветный документ, Дилором успокоилась и стала жить-поживать с мужем, который продолжал думать, что он гражданский, и даже родила ему четверых детей. С помощью все тех же сотрудников загса оформила свидетельства о рождении на всех четверых и паспорт для дочери от первого брака (которая теперь, согласно документам, тоже оказалась дочерью ничего не подозревавшего кыргызстанца).

Немного погодя предприимчивая Дилором бросила несовершеннолетних детей на бывшего сожителя (их фактического отца) и уехала на заработки в Россию. Домой наведывалась редко, дети даже стали забывать, как она выглядит. Пока в сентябре 2018 года гражданский (а по документам – законный) супруг не скончался после тяжелой болезни.

Узнав о его смерти, Дилором тут же прилетела в Кыргызстан и, потрясая липовым свидетельством о браке, стала требовать свою долю наследства. И не просто долю: если учесть, что она якобы его законная жена и у них пятеро законных детей – речь шла обо всем его движимом и недвижимом имуществе.

Родственники умершего заподозрили неладное. Разве могли они ничего не знать о том, что он в свое время заключил официальный брак? Разве мог он никого не позвать на свадьбу? Настояли на почерковедческой экспертизе, которая и выявила подлог...

Действия Дилором К. (или все-таки Ш.?) судом были квалифицированы по части 1, части 2 статьи 359 УК Кыргызской Республики ("Подделка и использование официального документа"). Все три судебные инстанции (включая Верховный суд) признали Дилором К. виновной – без назначения наказания (слишком много времени прошло).