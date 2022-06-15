Денис Бердаков: Эскалация конфликта между КР и РТ выгодна третьим силам

Любой выстрел на кыргызско-таджикском участке госграницы может "сдетанировать", как граната. Эскалация конфликта выгодна так называемым третьим силам. В интересах же Кыргызстана и Таджикистана, чтобы в регионе был мир и стабильность, только тогда сюда придут серьезные инвесторы. Такого мнения придерживается руководитель института социально-политических исследований "Элчи", политолог Денис Бердаков.

14 июня в местности Булак-Баши произошел очередной инцидент между пограничными нарядами Кыргызской Республики и Республики Таджикистан с применением оружия. Денис Бердаков пояснил vb.kg свое видение ситуации.

"Случился очередной печальный для обеих сторон инцидент. Сейчас мы также видим очень непростую ситуацию в Афганистане, целом ряде других точек. Сохранение мира и стабильности в настоящий момент – приоритет для всего региона. Надо помнить о том, что любой выстрел, любая подобная перестрелка может "сдетанировать", как граната, и привести к более серьезным последствиям. Поэтому Кыргызстан призывает к тому, чтобы пограничники ни при каких обстоятельствах не применяли оружие. Сценарий всех конфликтов, как правило, одинаков. Идут две группы. И те, и другие вооружены и уверены, что находятся на своей территории. Но у нас есть договоренность о неприменении оружия. Подошли, поговорили, позвонили в Штабы пограничных войск, пусть они все зафиксируют", - говорит Денис Бердаков.

Проблема делимитации и демаркации границ стара. Но в последние полтора года Кыргызстан ведет активные переговоры о том, чтобы острый вопрос, оставшийся со времен существования СССР, был решен. Делается это во благо всего региона.

"Государство определяется его границами. Когда появится четкое определение границы, не будет приграничных конфликтов. Перейти на чужую территорию будет сложно даже физически. Регион у нас очень богат на полезные ископаемые. Но почему канадские, китайские, российские фирмы сюда не приходят? Приграничные конфликты наносит серьезный ущерб нашей инвестиционной привлекательности, оказывают давление на бюджет страны. Появится стабильность - серьезные инвесторы придут и в Кыргызстан, и в Таджикистан", - продолжает Бердаков.

Пока же инциденты, подобные тому, что случился в этот вторник, могут, к сожалению, только множиться. Они, по мнению политолога, на руку так называемым третьим силам: экстремистам, региональным сепаратистам.

"Многие говорят, что переговорный процесс между Кыргызстаном и Таджикистаном идет медленно. Но есть все шансы в ближайший год делимитацию и демаркацию границ закончить. У Кыргызстана хватит терпения и политической воли, чтобы довести данный процесс до конца. Договоренности по большей части спорных территорий достигнуты, закреплены комиссиями. Да, есть несколько сложных участков, по которым каждая сторона придерживается собственного видения. Особенно это касается населенных пунктов, где есть вода. На местах живут люди, у них тоже свое видение. Но таких участков не так много. По большинству же мы вскоре получим историческую возможность обрести границы. Наши комиссии работают на основе документов, с понимаем того, что это сложный процесс", - добавил Денис Бердаков.